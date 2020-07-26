شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : التوصل لاتفاق شامل بين الانتقالي والشرعية.. هذه أبرز تفاصيله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصادر إعلامية عن اتفاق شامل بين المجلس الانتقالي الجنوبي والشرعية سوف يتم اعلانه خلال الساعات القادمة . وعلمت صحيفة "الأمناء" بأنه سوف يتم بموجب الاتفاق تشكيل حكومة وإعلان اسماء محافظي، بعض المحافظات . Advertisements مصادر قالت "للأمناء" بان جميع القضايا العالقة تم حلها ولم يتبقى سوى موضوع الادارة الذاتية الجنوبية التي خضعت للنقاشات خلال الـ"24" ساعة الماضية .

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