هذا ما حدث قبل ساعات في كلية الطب بجامعة صنعاء

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عدن - ياسمين التهامي - نظمت كلية الطب البشري بجامعة صنعاء اليوم ورشة خاصة حول إعداد الخطة الاستراتيجية للكلية للسنوات ” 2020 – 2026 م” بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمعنيين . وفي الورشة أكد رئيس جامعة صنعاء الدكتور القاسم عباس أن الجامعة قطعت شوطاً كبيراً في تحسين مستوى التعليم الطبي سعياً منها للحصول على الاعتماد الخاص من الاتحاد الدولي للتعليم الطبي قبل عام 2023م. Advertisements واشار إلى أن الجامعة استكملت نحو85 بالمائة من عملية التوصيف للمقررات الدراسية وكذا تأسيس قاعدة بيانات كاملة لشئون الطلاب والجانب الأكاديمي والإداري إضافة إلى استكمال أتمتة خدمات الجامعة عبر نظام sar. ولفت الدكتور القاسم إلى ان الجامعة نفذت اكثر من 150 ورشة عمل تدريبية على مستوى الجامعة في مجال وصف البرامج وتوصيف المقررات ومتابعتها والإشراف عليها إضافة إلى عمل تسع لجان تعمل حالياً في مجال الطب لإنجاز عملية التوصيف والاعتماد المحلي تمهيداً للتقديم للحصول على الاعتماد الدولي. وأكد رئيس الجامعة أن الكادر الأكاديمي و المعامل الطبية والتجهيزات والبنية التحتية التي تمتلكها كلية الطب البشري والعلوم الصحية بجامعة صنعاء تؤهلها للحصول على الاعتماد الدولي . إلى ذلك استعرض الدكتور خالد سعد الخميسي محاور وأهداف ومضامين الخطة الإستراتيجية ، فيما تطرق الدكتور صالح سالم باحاج إلى معايير الإتحاد الدولي للتعليم الطبي ( wfme) ، واستعرضت اللجنة التوجيهية الى طرق واهمية التحليل الرباعي البيئي “سووت”.

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