شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو.. الأرصاد الجوية يطلق تحذيرا عاجلا للمواطنين ويكشف عن عدد ضحايا الأمطار والسيول خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذرت الأرصاد الجوية اليمنية، يوم الاحد ، من هطول أمطار غزيرة على مناطق واسعة من البلاد.

وقال مراسل روسيا اليوم في اليمن إن السيول دمرت عددا من المباني في المحافظات الشرقية والغربية لليمن.

Advertisements

وأضاف أن أكثر من 13 شخصا لاقوا حتفهم بسبب السيول بمناطق متفرقة بالبلاد حتى الآن.

النشرة الجوية ليومنا هذا الأحد الموافق 26/07/2020 المتوقعة للـ24 الساعة القادمة بمشيئة الله تعالى تقديم / محمد اللساني