شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مقدم البرنامج الشهير "من سيربح المليون" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفى مقدم البرامج الأمريكي الشهير "من سيربح المليون"، ريجيس فيلبين، أمس السبت، عن عمر ناهز 88 عاما.

وجاء فى بيان صادر عن أسرته: "نشعر بحزن عميق لمشاركة خبر وفاة حبيبنا ريجيس فيلبين الليلة الماضية لأسباب طبيعية، وذلك قبل شهر واحد من احتفاله بعيد ميلاده الـ89"، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك".

وتابع: "عائلته وأصدقائه ممتنون إلى الأبد للوقت الذى قضوه معه بسبب دفئه وروحه الدعابية الأسطورية، وقدرته الفريدة على تحويل كل يوم إلى شيء يستحق الحديث عنه".

وأضاف البيان: "نشكر معجبيه على دعمهم المذهل خلال مسيرته التى امتدت 60 عاما، ونطلب الخصوصية أثناء حزننا على خسارته".

وكان الراحل ريجيس فيلبين مضيفا للعديد من البرامج التلفزيونية، بما فى ذلك البرنامج الحوارى الصباحى "Live with Regis and Kathie Lee" الذى شارك فى شارك فى تقديمه مع كاثى لى غليفورد، ثم انضمت إليه بعد ذلك الممثلة الأمريكية، كيلى ريبا، ليعاد تسمية البرنامج إلى "Live with Regis and Kelly".