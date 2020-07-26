شكرا لقرائتكم خبر عن أمير سعودي بارز يضع وزير دولة عربية في موقف محرج ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تصرف فاجئ الجميع سخر أحد امراء السعودية من دعوة وزير الصناعة اللبناني، عماد حب الله، للمستثمرين اللبنانيين والعرب والأجانب للاستثمار في بلاده.

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد في تغريدة على حسابه بتويتر تعليقًا على دعوة وزير الصناعة اللبناني: "جميع أسباب نجاح أي استثمار وضمان عائد ممتاز متوفرة في لبنان حاليًا".

وأضاف ساخراً : " فالأمن مضمون بسلاح حزب الله والبنوك في لبنان وضعها ممتاز والثقة في أداء الحكومة واستقلاليتها في أعلى المستويات .. لاتفوتوا الفرصة" .

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وكان الوزير اللبناني، قد قال خلال مصنع الامصال اللبنانية في الشويفات وفقا لما نقله تلفزيون الجديد: "ما شاهدناه اليوم هو تقدم كبير بالنسبة للمعدات والاجراءات التي ترقى الى اعلى مستويات الجودة وتأمين السلامة العامة.."

وتابع قائلًا: "المصنع يتمتع بإمكانيات كبيرة. وأشجع اللبنانيين والمصنع كذلك على تشجيع الصناعة اللبنانية واطلب من جميع اللبنانيين الاستثمار في الصناعة وتشجيعها وعلى رأسها الصناعات الدوائية. كما ادعو المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار فلبنان بحاجة لكم ولدعمكم".

ويشهد الاقتصاد اللبناني تدهورًا تاريخيًا، فقد فقدت الليرة اللبنانية 60 في المئة من قيمىتها، ودُفع في شهر يونيو حوالي 5000 ليرة مقابل دولار واحد، كما أعلنت الحكومة أنها لم تعد قادرة على دفع قروضها، وأظهرت بيانات أن 45 بالمئة من السكان يعيشون تحت عتبة الفقر.