شكرا لمتابعة خبر عن عــاجــل .. قيادي في الانتقالي يتهم قائد قوات التحالف في عدن بعرقلة صرف مرتبات مقاتلي المجلس ويهدد بتسليمه للحوثيين ( تفاصيل حصرية) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر إعلامية محلية اليوم الاحد بأن تدخل سعودي في اللحظات الأخيرة أوقف صرف مرتبات مقاتلي المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا بعد أيام من وعود بصرف راتب شهرين .

واتهم قيادي في الانتقالي الجنوبي قائد قوات التحالف السعودي في عدن مجاهد العتيبي بعرقلة صرف راتب شهرين في اللحظات الأخيرة من التجهيز لصرف المرتبات .

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يأتي ذلك وسط تطورات عسكرية وسياسية متصاعدة غرب وشرق اليمن.

وكشف القيادي الانتقالي وضاح بن عطية قيام قائد القوات السعودية مجاهد العتيبي بالتدخل في اللحظات الاخيرة لصرف مرتبات مقاتلي الانتقالي الجنوبي وامر بوقفها .

وكان الانتقالي و حكومة هادي توصلا قبل ايام برعاية سعودية إلى اتفاق يقضي بتسليم الانتقالي للأموال المنهوبة من ميناء عدن مقابل صرف مرتبات مقاتليه المتوقفة منذ 5 اشهر.

وجاء الاتفاق مع تصعيد الانتقالي ضد البنك المركزي في عدن والذي يخضع لحماية سعودية.

ومع ان الانتقالي اعاد بعض الحاويات المحملة بالأموال لم تصرف حكومة هادي بعد أي راتب لمقاتليه مع أنه كان يفترض صرف راتب شهرين.

وتسأل بن عطية عن سبب تدخل قائد القوات السعودية مع أن قوات الانتقالي هي من تحرس مقره في عدن، ملوحا بتسليم مقر القوات السعودية لمن وصفهم بـ”الحوثيون”.

وجاء التدخل السعودي عقب تصعيد مقاتلي حزب الإصلاح في مأرب والتهديد بتسليم المدينة لقوات صنعاء، وفق ما نقله موقع مارب برس عن مصادر في وزارة دفاع هادي.

وقالت وزارة دفاع هادي انها تتعرض لضغوط قد ترتقي إلى تمرد في حال لم يصرف مرتبات مقاتليها في اطار المنطقة العسكرية الاولى والسادسة والسابعة والثالثة اسوة بمقاتلي الانتقالي في العسكرية الرابعة.

كما يتزامن توقيف السعودية لمرتبات الانتقالي بعد فشل المجلس بالسيطرة على المهرة التي تعدها الرياض بعد استراتيجي لها وهو ما يشير إلى نقمة سعودية على المجلس الموالي للإمارات جراء عدم سيطرته على المهرة على غرر سقطرى التي سلمت للإمارات فعليا.