شكرا لمتابعة خبر عن بعد أن افشلت مخططاتها في المهرة .. تحرك سعودي إماراتي للنيل من القيادات المهرية في المحافظة (تفاصيل حصرية ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تضامن العديد من السياسيين والإعلاميين والناشطين في اليمن مع وكيل محافظة المهرة الأسبق الشيخ علي سالم الحريزي الذي يتعرض لحملة تشويه من قبل وكلاء الإمارات والسعودية جراء موقفه الرافض للتواجد العسكري للقوات العسكرية السعودية في محافظة المهرة شرق اليمن . وأطلق المغردون والناشطون اليمنيين هشتاق كلنا الشيخ الحريزي للدفاع عنه . جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: ’’هيون الغماس‘‘ توقع في الخطاء وتنشر صورة زوجة ابنها اثناء عرسه وهذا ما حصل بعدها شاهد : الفنانة هنا الزاهد تداعب الكلاب وتشعل انستجرام بفيديو رفقة شقيقتها في المسرحية شاهد : السعودية مشاعل الجلعود تستعرض مفاتنها بظهور “مثير” من أمام صخرة “عنترة وعبلة”(فيديو) شاهد .. ’’بصوت مهزوز‘‘ نجمة مسلسل باب الحارة توجة رسالة مؤثرة من داخل المستشفى (فيديو) Advertisements عديم أخلاق : في الكويت يرسل صور فاضحة لفتاة ويحرّضها على الفسق والفجور .. والضحية تفضحه شاهد : بعد دعمها للمثليين : شقيقة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان من ذهب (فيديو) ولي العهد السعودي .. يسابق الزمن للوصول إلى العرش قبل سقوط ترامب في الانتخابات الأمريكية شاهد : الفنانة ميريام فارس ترقص بإثارة في حوض السباحة (فيديو) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد واتهم الصحفي اليمني أنيس منصور إعلام طارق عفاش وإعلام المجلس الانتقالي الجنوبي والمدعومين من قبل الإمارات بشن حملة تشويه للشيخ الحريزي للنيل منه وتشويه صورته . وأعلن منصور في سلسلة تغريدات له على صفحته على " تويتر "حملة تضامنية مع الشيخ علي سالم الحريزي " مبنيا في تغريدته بأن "جيشت السعودية والامارات كل القاذورات والذباب والسفهاء والشواذ والسقط والدنق لمهاجمته بافتراءات واشاعات الخوادني وفهد المتفل واليمن الان حذيفة كمباع والجروي وبن لغبر تجمعت البلاليع وطفحت مياه الصرف تقدح بالحريري #كلنا_الشيخ_الحريزي ". وأعلن المغردون اليمنيين والناشطون الإعلاميين تضامنهم الكامل ضد الحملة الممولة من قبل التحالف السعودي الإماراتي للنيل من وكيل محافظة المهرة السابق .

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