شكرا لمتابعة خبر عن أول تعليق حوثي على اعتقال السلطات السعودية للشيخ عبد المجيد الزنداني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعرب القيادي البارز في جماعة الحوثي محمد البخيتي ، عن استغرابه من تعامل السلطات الحوثية مع الداعية الأبرز في حزب الاصلاح عبد المجيد الزنداني، رغم كونه من أوائل الشخصيات اليمنية التي أيدت التدخل العسكري في اليمن.

وقال البخيتي تعقيبًا على تسريبات عن وضع السلطات السعودية للشيخ الزنداني تحت الإقامة الجبرية ، في تدوينة على حسابه بموقع تويتر: بسوار إلكتروني على قدمه يعيش عبد المجيد الزنداني آخر ايامه رهن الاقامة الجبرية في منزله بالسعودية".

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وأضاف: نهاية مأساوية لمن اشاد بالعدوان والحصار على بلده بدعوى أنه جاء بأمر الله وان ما تقوم به دول العدوان من قتل وحصار واجب ديني ، في إشارة إلى تنكر السعودية لمواقف الزنداني وامعانها في اذلاله.

وكان حساب معتقلي الرأي الشهير على تويتر كشف أمس الأول، عن فرض السلطات السعودية الإقامة الجبرية على الشيخ الزنداني بمنزله في السعودية مع سوار مراقبة في قدمه.

بسوار ألكتروني على قدمة يعيش عبد المجيد الزنداني آخر ايامه رهن الاقامة الجبرية في منزله بالسعودية. نهاية مأساوية لمن اشاد بالعدوان والحصار على بلده بدعوى أنه جاء بأمر الله وان ما تقوم به دول العدوان من قتل وحصار واجب ديني.