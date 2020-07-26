شكرا لمتابعة خبر عن قيادات الوية و وحدات عسكرية تمهل الحكومة الشرعية 72 ساعة لتسليم مستحقاتهم المتوقفة منذ 10 أشهر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعطت عدد من قيادات الألوية والوحدات العسكرية في الجيش الوطني ، مهلة للحكومة الشرعية لتسليم مرتبات الجنود المتوقفة منذ عشرة أشهر متوالية.

وذكرت مصادر عسكرية ، أن عدد من القيادات العسكرية، منحت الشرعية 72 ساعة لتسليم رواتب جنود الجيش الوطني في اربع مناطق عسكرية متوقفة مرتباتهم منذ عشرة أشهر متوالية، ما لم ستعلن تمردها وانسحابها من الجبهات.

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في حين تؤكد القيادة العليا للجيش الوطني خلو خزينتها من الميزانية بعد أن كفّت السعودية يدها عن دعم الجيش الوطني، والاكتفاء بدعم الفصائل المسلحة في جنوب اليمن والساحل الغربي.

وحذرت قيادات في الجيش الوطني في اربع مناطق عسكرية من تداعيات استمرار أزمة انقطاع مرتبات منتسبي الجيش والأمن في المحافظات المحررة على مستقبل جبهات القتال مع الحوثيين ومليشيا الانتقالي لا سيما وأن الكثير من الأفراد قد هددوا بالانسحاب من الجبهات في الوقت الذي سجلت عدد من معسكرات الشرعية مغادرة جماعية لمعسكراتهم نتيجة توقف مرتباتهم عن الصرف منذ ما يقارب العام .

وكشفت مصادر متطابقة أن السعودية قررت رفع دعمها عن الجيش الوطني المحسوب بذريعة انتماء عدد من قياداته ومنتسبيه على حزب الإصلاح، نكاية به وامعاناً في اضعافه أمام التشكيلات العسكرية الأخرى. لافتةً إلى أنه رغم وضوح الرسالة السعودية إلا أن الإصلاح ما يزال معتصما بالمملكة ومؤملًا منها على دور إيجابي مغاير لدور شريكتها (الامارات).