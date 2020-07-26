شكرا لمتابعة خبر عن صحفي بارز وقيادي في الشرعية .. يعترف بهزيمة التحالف أمام الحوثيون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعترف قيادي في الحكومة الشرعية ، بهزيمة التحالف العربي الذي تقوده السعودية، في حربها على اليمن منذ العام 2015م أمام جماعة الحوثي .

وقال المستشار الإعلامي الأسبق للسفارة اليمنية بالرياض أنيس منصور ، في تغريدة له رصدها محرر ’’سمابرس‘‘ ، عبر حسابه في تويتر، بأن هذيان الحكومة الشرعية ، بتدخل قطر مجرد أسطوانة ، لتغطية هزيمة التحالف السعودي الإماراتي في اليمن ، أمام الحوثيين .

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ورد أنيس منصور في تغريدته ، على اتهام وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني ، لتدخل قطر في الشأن اليمني ‘‘اهنت نفسك واسترخصتها بتغريدة او تعميم ارسله لك ضابط باللجنة الخاصة هل قطر احتلت سقطرى وشكلت انتقالي واحتلت الموانئ وقصفت الجيش ومنعتك من العودة الى اليمن قطر خلف الشبك وتحت حصار وهي صغيرة جداً فكيف اصبحت هذيانكم كل شي قطر اسطوانة قطر لتغطية هزيمة التحالف امام الحوثي .