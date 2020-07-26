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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على تفاصيل الاتفاق الذي تم التوافق عليه بين الحكومة الشرعية والانتقالي برعاية السعودية وهذه ابرز النقاط !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ مصادر اعلامية ان السعودية تمكنت من الوصول الى حل نهائي بين الحكومة الشرعية والانتقالي في مفاوضات الرياض انتهاء بالتوافق على بدء تنفيذ الشق السياسي من اتفاق الرياض. واشارت المصادر ان المملكة السعودية تمكنت من حلحلة التوترات التي شهدتها مباحثات اتفاق الرياض بين الطرفين، لافتة انه من المرجح ان تعلن السعودية تفاصيل التوافقات الجديدة خلال الساعات القليلة القادمة. وبشأن التفاصيل، اوضحت المصادر ان منصبي محافظ عدن ومدير امنها سيكونان من نصيب المجلس الانتقالي، على ان تمنح 6 حقائب وزارية في الحكومة الجديدة للانتقالي و الست المتبقية لشخصيات جنوبية محسوبة على الرئاسة والشرعية، ويحق للانتقالي رفض اي شخصية لا يراها مناسبة. واضافت ان من التوافقات الجديدة ايضا الغاء الادارة الذاتية عقب تلك تنفيذ الشق السياسي بشكل كامل. واختتمت بالقول ان هذه التوافقات التي تمت حتى الان، ويرجح ان تعلن السعودية تفاصيلها رسميا خلال الساعات القادمة. مصادر اعلامية ان السعودية تمكنت من الوصول الى حل نهائي بين الحكومة الشرعية والانتقالي في مفاوضات الرياض انتهاء بالتوافق على بدء تنفيذ الشق السياسي من اتفاق الرياض. واشارت المصادر ان المملكة السعودية تمكنت من حلحلة التوترات التي شهدتها مباحثات اتفاق الرياض بين الطرفين، لافتة انه من المرجح ان تعلن السعودية تفاصيل التوافقات الجديدة خلال الساعات القليلة القادمة. وبشأن التفاصيل، اوضحت المصادر ان منصبي محافظ عدن ومدير امنها سيكونان من نصيب المجلس الانتقالي، على ان تمنح 6 حقائب وزارية في الحكومة الجديدة للانتقالي و الست المتبقية لشخصيات جنوبية محسوبة على الرئاسة والشرعية، ويحق للانتقالي رفض اي شخصية لا يراها مناسبة. واضافت ان من التوافقات الجديدة ايضا الغاء الادارة الذاتية عقب تلك تنفيذ الشق السياسي بشكل كامل. واختتمت بالقول ان هذه التوافقات التي تمت حتى الان، ويرجح ان تعلن السعودية تفاصيلها رسميا خلال الساعات القادمة.

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