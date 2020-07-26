شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا التالي اقالة وزير الدفاع المقدشي ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ المحلل السياسي عبد الرحمن الحدادي ان الرئيس هادي وافق على التضحية بوزير الدفاع المقدشي من منصبه بشكل انتهازي ومقزز يكشف ان القرار ليس بيده وانما هو العوبة يضحكون بها على الاخرين تحت مسمى رئيس الجمهورية بينما الجمهورية ضائعة وهادي لا يعلم عنها شيء لأنه قابع في فندقه الفاخر ولا يري كيف تجري الامور. وسخر الحدادي من الرئيس هادي قائلا انه حتى الملك سلمان وولي عهده لم يعودو يطيقون رؤيته او استقباله في نفوسهم لأنه يثير اشمئزازهم بتصرفاته التي لا يقدم عليها عاقل . وكانت مصادر مطلعة من الرياض قد اكدت أن المشاورات الجارية حول تشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال وتقليصها إلى 24حقيبة فقط حسب المعلومات الواردة . وذكرت نفس المصادر أن وزارة الدفاع من حصة الجنوب مقابل رئاسة هيئة الأركان العامة للشمال. على الصعيد نفسه يجمع أبناء القوات المسلحة على ترشيح القائد العسكري والإداري الاكاديمي البارز اللواء الركن صالح محمد حسن الردفاني الذي يشغل حاليأ منصب مساعد لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية مدير ودائرة المشتروات للجيش والذي يعتبر من الشرعية المحلل السياسي عبد الرحمن الحدادي ان الرئيس هادي وافق على التضحية بوزير الدفاع المقدشي من منصبه بشكل انتهازي ومقزز يكشف ان القرار ليس بيده وانما هو العوبة يضحكون بها على الاخرين تحت مسمى رئيس الجمهورية بينما الجمهورية ضائعة وهادي لا يعلم عنها شيء لأنه قابع في فندقه الفاخر ولا يري كيف تجري الامور. وسخر الحدادي من الرئيس هادي قائلا انه حتى الملك سلمان وولي عهده لم يعودو يطيقون رؤيته او استقباله في نفوسهم لأنه يثير اشمئزازهم بتصرفاته التي لا يقدم عليها عاقل . وكانت مصادر مطلعة من الرياض قد اكدت أن المشاورات الجارية حول تشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال وتقليصها إلى 24حقيبة فقط حسب المعلومات الواردة . وذكرت نفس المصادر أن وزارة الدفاع من حصة الجنوب مقابل رئاسة هيئة الأركان العامة للشمال. على الصعيد نفسه يجمع أبناء القوات المسلحة على ترشيح القائد العسكري والإداري الاكاديمي البارز اللواء الركن صالح محمد حسن الردفاني الذي يشغل حاليأ منصب مساعد لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية مدير ودائرة المشتروات للجيش والذي يعتبر من الشرعية

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