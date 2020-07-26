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عدن - ياسمين التهامي - اكتشاف خيانة داخل الأسرة الحاكمة في الكويت أثناء مغادرة أمير البلاد للعلاج في أمريكا والمتهمان ضابط وشيخ ( تفاصيل )

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ بار التي أثارت ضجة داخل دولة الكويت الخليجية والمتعلقة بتصوير فيديو لموكب الأمير ما يزال صداها في الشارع الكويتي لاسيما بعدما تكشفت خلال الساعات القليلة الماضية ان التسريب يقف خلفه رجال من الأسرة الحاكمة وهو ما يعد خيانة للمهنة وخصوصية الديوان الأميري في الدولة . وتفصيلا فقد أفادت وسائل إعلام كويتية، بأن السلطات الأمنية اتهمت ضابطا، وشيخا من الأسرة الحاكمة بتسجيل فيديو من موكب أمير البلاد، لدى مغادرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية في رحلة علاجية بار التي أثارت ضجة داخل دولة الكويت الخليجية والمتعلقة بتصوير فيديو لموكب الأمير ما يزال صداها في الشارع الكويتي لاسيما بعدما تكشفت خلال الساعات القليلة الماضية ان التسريب يقف خلفه رجال من الأسرة الحاكمة وهو ما يعد خيانة للمهنة وخصوصية الديوان الأميري في الدولة . وتفصيلا فقد أفادت وسائل إعلام كويتية، بأن السلطات الأمنية اتهمت ضابطا، وشيخا من الأسرة الحاكمة بتسجيل فيديو من موكب أمير البلاد، لدى مغادرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية في رحلة علاجية

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