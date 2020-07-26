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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على الشيخ الذي كان إذا التقاه الرئيس إبراهيم الحمدي .. قال عنه هذا أصدق إنسان عرفته في حياتي !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ سكان محليون في الضالع وقيادات بالمناطق الوسطى ان هناك مشائخ قبليين كان لهم ادوار وطنية بارزة وهمشوا كثيرا من قيادات الشرعية و الشيخ القبلي البارز وقائد المقاومة في المناطق الوسطى شايف ناجي سنان القدوة بقيم الوفأ والصدق وحبه للوطن لكن هناك من يحارب هذاالشخص . واضافوا ان الشيخ شايف شخصيةنادرة يمتاز بالإخلاص وحبه الكبير للوطن ومناهض للفاسدين لكنهم يتعرض لحرب ومؤامرات كبيرة وذكرت المصادر ان شايف ذات يوم في مهرجان قال سنكون خنجراً مسموماً في حلوق الفاسدين مما اثار غضب الفاسدين . واشارت المصادر ان الشيخ شايف كان اول المناهضين للحوثيين واصبح نازحاً مشرداً عن منزلة بعد دخول الحوثيين بعد مؤمراة كبيرة تعرضت لها المنطقة وسببت بدخول الحوثيين. وكان الشيخ شايف ناجي من اكثر المحبين للشهيد الحمدي وكان الرئيس الحمدي يحبه كثيرا وقد تجول معه بسيارته شخصياً حينها واعجب به . وكان الشهيد الرئيس إبراهيم الحمدي إذا رأى الشيخ شايف ناجي سنان يقول لمن حوله هذا أصدق شيخ نيتة صافية سكان محليون في الضالع وقيادات بالمناطق الوسطى ان هناك مشائخ قبليين كان لهم ادوار وطنية بارزة وهمشوا كثيرا من قيادات الشرعية و الشيخ القبلي البارز وقائد المقاومة في المناطق الوسطى شايف ناجي سنان القدوة بقيم الوفأ والصدق وحبه للوطن لكن هناك من يحارب هذاالشخص . واضافوا ان الشيخ شايف شخصيةنادرة يمتاز بالإخلاص وحبه الكبير للوطن ومناهض للفاسدين لكنهم يتعرض لحرب ومؤامرات كبيرة وذكرت المصادر ان شايف ذات يوم في مهرجان قال سنكون خنجراً مسموماً في حلوق الفاسدين مما اثار غضب الفاسدين . واشارت المصادر ان الشيخ شايف كان اول المناهضين للحوثيين واصبح نازحاً مشرداً عن منزلة بعد دخول الحوثيين بعد مؤمراة كبيرة تعرضت لها المنطقة وسببت بدخول الحوثيين. وكان الشيخ شايف ناجي من اكثر المحبين للشهيد الحمدي وكان الرئيس الحمدي يحبه كثيرا وقد تجول معه بسيارته شخصياً حينها واعجب به . وكان الشهيد الرئيس إبراهيم الحمدي إذا رأى الشيخ شايف ناجي سنان يقول لمن حوله هذا أصدق شيخ نيتة صافية

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