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عدن - ياسمين التهامي - مشاهد مرعبة... 715جثة مجهولة الهويه بصنعاء... تفاصيل !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ يون يبدأون خطة لدفن 715 "جثة مجهولة"، في مستشفيات صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتهم، في اشارة على مايبدو، الى نفاد الطاقة الاستيعابية لثلاجات الموتى في المؤسسات الصحية هناك. و اليوم الاحد، قالت سلطة الحوثيين، ان النيابة العامة اشرفت على "دفن 40 جثة، كانت محفوظة في ثلاجة مستشفى الثورة العام بأمانة العاصمة"، وذلك ضمن خطة من ثلاث مراحل لدفن مئات الجثامين المجهولة "بعد أن عملت إدارة الطب الشرعي ما يلزم لتحديد هويتها، والحفاظ على بياناتها التعريفية، لتكون متاحة في الحصول على رفاتهم لمن يبحث عن مفقودين لهم صلة قرابة"، يون يبدأون خطة لدفن 715 "جثة مجهولة"، في مستشفيات صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتهم، في اشارة على مايبدو، الى نفاد الطاقة الاستيعابية لثلاجات الموتى في المؤسسات الصحية هناك. و اليوم الاحد، قالت سلطة الحوثيين، ان النيابة العامة اشرفت على "دفن 40 جثة، كانت محفوظة في ثلاجة مستشفى الثورة العام بأمانة العاصمة"، وذلك ضمن خطة من ثلاث مراحل لدفن مئات الجثامين المجهولة "بعد أن عملت إدارة الطب الشرعي ما يلزم لتحديد هويتها، والحفاظ على بياناتها التعريفية، لتكون متاحة في الحصول على رفاتهم لمن يبحث عن مفقودين لهم صلة قرابة"،

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