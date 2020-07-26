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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان الخبر العاجل" انقلاب عسكري مفاجئ يحدث الآن جنوب اليمن وقائد عسكري رفيع في العاصمة يرفض توجيهات رسمية !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ت مصادر محلية اليوم الأحد بأن المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن انقلابه وتمرده على المملكة العربية ت مصادر محلية اليوم الأحد بأن المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن انقلابه وتمرده على المملكة العربية السعودية في محافظة سقطرى جنوبي اليمن. وقالت المصادر لـ”الميدان اليمني” إن القيادي الجنوبي أحمد عبدالله أبو أحمد الذي تم تعيينه من قبل المجلس الانتقالي قائد لواء في “حديبو” عاصمة أرخبيل سقطرى رفض دعوة سعودية وجهت له بالحضور إلى الرياض. وأشارت المصادر إلى إن المملكة العربية السعودية وجهت دعوة للعميد أبو أحمد قائد لواء محور حديبو وطلبت منه الحضور إلى المملكة على خلفية الأحداث الأخيرة في سقطرى لكن الأخير رفض الدعوة. انقلاب عسكري مفاجئ جنوب اليمن وكان القيادي في الانتقالي الجنوبي وضاح بن عطية قد اتهم مجاهد العتيبي قائد قوات التحالف في عدن بعرقلة صرف مرتبات مقاتلي المجلس وهدد بتسليمه للحوثيين. يشار إلى أن مندوب السعودية في مطار سقطرى قد وجه بمنع طائرة إماراتية نوع رويال في المطار يوم 13-7-2020 من الهبوط في مطار الأرخبيل. ويرى مراقبون أن ذلك يأتي في إطار الخلافات السعودية الإماراتية التي باتت تتصاعد وتيرتها يوما بعد أخر وطفت على السطح خلال الآونة الأخيرة بطريقة غير مسبوقة بعد أن ظلت في السر طيلة سنوات الحرب على اليمن .

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