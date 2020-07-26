شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير خطير .. وجود طنين في الأذن علامة على هذا المرض الخبيث ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحذير خطير .. وجود طنين في الأذن علامة على هذا المرض الخبيث !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد اب برس

Advertisements

​

خبراء أن الشعور بوجود رنين في الأذن (الطنين)، قد يشير إلى وجود مشكلة أو عرض عصبي لفقر الدم الخبيث – وهو حالة مناعية ذاتية تمنع الشخص من امتصاص فيتامين B12 من نظامه الغذائي. وأوضحت جمعية فقر الدم الخبيث (Pernicious Anaemia)، أن الأشخاص الذين يعانون من حالة المناعة الذاتية ليس لديهم البروتين اللازم (العامل الداخلي) لامتصاص فيتامين B12. ويتكون العامل الداخلي من الخلايا الجدارية الموجودة في بطانة المعدة. وتخلق الخلايا الجدارية أيضا حمض الهيدروكلوريك، الذي يتيح إطلاق فيتامين B12 من الطعام، بينما يتيح العامل الداخلي الامتصاص. وعندما ينتج الجسم أجساما مضادة تهاجم الخلايا الجدارية، لا يكون العامل الداخلي وحمض الهيدروكلوريك متاحين بسهولة. ويأتي فيتامين B12 من المنتجات الحيوانية، مثل الجبن والأسماك والبيض والمحار واللحوم. ولكن، عندما يعاني الشخص من فقر الدم الخبيث، يصبح الجسم ضعيفا لنقص المغذيات. وهذا يؤدي إلى تشوه خلايا الدم الحمراء، والتي من المرجح أن تكون منحنية الشكل وكبيرة. وسيحد الشكل الغريب من قدرة خلايا الدم الحمراء على نقل الأكسجين حول الجسم. ومن المهم ملاحظة أن أعراض نقص فيتامين B12 يمكن أن تتطور على مدى سنوات عديدة. وكما هو مذكور أعلاه، يعد الطنين أحد الأمثلة على الأعراض العصبية لفقر الدم الخبيث – ما يعني أنك تواجه صعوبة في امتصاص فيتامين B12. ويمكن أن يكون الدليل العصبي الآخر: الشعور بوخز في أطراف جسمك. وقد يقترن هذا بالدوار – الشعور بأن كل شيء من حولك يدور، ويجعلك غير متوازن. كما قد يكون هناك تغييرات سلوكية أيضا، مثل فقدان الرغبة الجنسية أو تقلبات المزاج المفاجئة، بالإضافة للعلامات الجسدية، مثل تقرحات في الفم أو تورم في اللسان.