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عدن - ياسمين التهامي - شاهد فيديو محرج لمذيعة الجزيرة غادة عويس.. والأخيرة تعترف: ما فعلته لا يدعو للخجل !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ول رد على هجوم مذيعة الجزيرة غادة عويس على أحد مسلسلات mbc سخرت الإعلامية ول رد على هجوم مذيعة الجزيرة غادة عويس على أحد مسلسلات mbc سخرت الإعلامية السعودية سارة دندراوي من عدد من مذيعي قناة الجزيرة على رأسهم الإعلامية غادة عويس. وعلقت سارة على هجوم قناة الجزيرة على أحد مسلسلات قناة “MBC ” بسبب دعوته للتطبيع مع إسرائيل قائلة: القناة اللي الإسرائيليين نايمين قايمين أكلين شاربين فيها بتتكلم عن التطبيع. وعرضت سارة مقاطع لغادة عويس وجمال ريان وفيصل القاسم يتحدثون فيها مع مسئولين إسرائيليين. و ردت غادة عويس على الفيديو قائلة: التدمير الذاتي الذي تمارسه قناة #depends محزن.كان بودّي أن أراها قناة منافسة بدل قناة هراء.توجيه أسئلة لإسرائيلي أمر جدليّ يراه البعض تطبيعاً محتملاً فيما أراه تحديا لروايته وتعرية لدعايته ومقاومة لكذبه.في المقابل فإن شيطنة الفلسطيني في عمل درامي هو خيانة واضحة لا جدالَ فيها.

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