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عدن - ياسمين التهامي - وفاة عروسين "ليلة خميس" بعد الزفاف بساعات والسبب صادم!.. مشهد جثتيهما مع بعض "يخطف القلوب" (صور)

ذكرت صحيفة "ميرور" تفاصيل واقعةٍ مأساويةٍ ومروعةٍ تمثلت في وفاة عروسان برازيليان ليلة زفافهما، بعدما سقطا من ارتفاع شاهق أثناء الطيران بالمظلات الشراعية. وكان العروسان فيتوريا غونسالفيس 21 عاما، وزوجها مارلي ريغو 34 عاما، يمارسان رياضة الطيران بالمظلات الشراعية وسط غرب البرازيل ليلة زفافهما، حيث كانا سيتوجهان بها إلى مزرعة في بيتس دي ريو للاحتفال بيومهما مع الأصدقاء.والضيوف الذين كانو في انتظارهما هناك وبحسب صحيفة “ميرور” ، شعر اصدقاء وضيوف العروسين بالقلق بعدما تأخرت رحلتهما في الطيران، والتي كانت من المقرر أن تستمر حوالي ساعة ثم تم العثور على جثتيهما بشكل مأساوي في غابة مع حطام المظلات. وتم العثور على الجثتين صباح اليوم التالي في إحدى الغابات، بعدما أبلغ الأصدقاء عن عدم وصولهما وانقطاع التواصل معهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال أحد اصدقاء العريس يدعى أندريه كوستا: “إن مارلي كان متمرسا وقام بالعديد من الرحلات الجوية مع خطيبته وكانا أثناء رحلتهما الأخيرة يصوران مقطع فيديو وشاركاه للأصدقاء الآخرين عبر الواتساب”. ودفن الزوجان في قبر واحد الخميس، ويجري الآن التحقيق في الواقعة من قبل مركز التحقيق في حوادث الطيران،لكشف ملابسات الحادث المأساوي . شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​

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