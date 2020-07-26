شكرا لقرائتكم خبر عن تم الإعلان عن أقوى زجاج Corning واق للهواتف! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ شركة Corning رسميا عن نموذجها الجديد من الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، والذي صنف كأفضل وأقوى زجاج واق تنتجه للهواتف والحواسب حتى الآن. وتبعا للشركة المصنعة فإن "زجاج Gorilla Glass 7 أو Gorilla Glass Victus صمم جيدا لتحمل أقوى أنواع الصدمات ومختلف أنواع الخدوش، وهو أفضل بمرتين من زجاج Gorilla Glass 6 من حيث مقاومة الخدوش، وأفضل بأربع مرات من باقي أنواع الزجاج المنافسة في الأسواق من هذه الناحية". وعلى سبيل المقارنة فإن زجاج Victus الجديد قادر على حماية الأجهزة الذكية عندما تسقط من ارتفاع مترين دون أن يتضرر، أما زجاج Gorilla Glass 6 الموجود حاليا فيتحمل صدمات ناتجة عن السقوط من ارتفاع 1.6 م، وزجاج Gorilla Glass 5 محمي من الأذى عند التعرض للسقوط من ارتفاع 1.2 م. وأعلنت شركة Corning رسميا أن أول الهواتف التي ستطرح في الأسواق مزودة بالنوع الجديد من الزجاج هي هواتف Galaxy Note20 وهواتف Note20 Ultra، والتي ستكشف عنها سامسونغ أوائل أغسطس القادم، كما ستحصل عليه العديد من الهواتف الغالية التي ستطرح قبل نهاية هذا العام. المصدر: rt شركة Corning رسميا عن نموذجها الجديد من الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، والذي صنف كأفضل وأقوى زجاج واق تنتجه للهواتف والحواسب حتى الآن. وتبعا للشركة المصنعة فإن "زجاج Gorilla Glass 7 أو Gorilla Glass Victus صمم جيدا لتحمل أقوى أنواع الصدمات ومختلف أنواع الخدوش، وهو أفضل بمرتين من زجاج Gorilla Glass 6 من حيث مقاومة الخدوش، وأفضل بأربع مرات من باقي أنواع الزجاج المنافسة في الأسواق من هذه الناحية".وعلى سبيل المقارنة فإن زجاج Victus الجديد قادر على حماية الأجهزة الذكية عندما تسقط من ارتفاع مترين دون أن يتضرر، أما زجاج Gorilla Glass 6 الموجود حاليا فيتحمل صدمات ناتجة عن السقوط من ارتفاع 1.6 م، وزجاج Gorilla Glass 5 محمي من الأذى عند التعرض للسقوط من ارتفاع 1.2 م.وأعلنت شركة Corning رسميا أن أول الهواتف التي ستطرح في الأسواق مزودة بالنوع الجديد من الزجاج هي هواتف Galaxy Note20 وهواتف Note20 Ultra، والتي ستكشف عنها سامسونغ أوائل أغسطس القادم، كما ستحصل عليه العديد من الهواتف الغالية التي ستطرح قبل نهاية هذا العام. المصدر: rt

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