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عدن - ياسمين التهامي - لا يفوتك معلومة أغلى من الذهب ..إليك 8 طرق طبيعية تخلصك من غازات البطن !

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جديد اب برس

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ي كثير من الناس من انتفاخ البطن وامتلائها بالغازات سواء بسبب مشاكل المعدة أو بعد تناول وجبة دسمة، ويتراوح هذا الانتفاخ بين الخفيف إلى المتوسط أو الشديد حسب الحالة. وتتراكم الغازات في المعدة لعدة أسباب، إما نتيجة تناول الطعام والشراب حيث تتجمع الغازات مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان والهيدروجين في المعدة، أو نتيجة ابتلاع الهواء أثناء الأكل أو الشرب، ما يؤدي إلى تجمع الأكسجين والنيتروجين في الجهاز الهضمي ثم انتفاخ البطن. كما يمكن أن تمتلئ المعدة بالغازات نتيجة تناول الطعام بسرعة كبيرة، وتناول المشروبات الغازية، والتدخين ومضغ العلكة. ولعل أحد الطرق التي تخلصك من غازات البطن هي، تناول الأطعمة الغنية بالألياف وشرب كميات كافية من السوائل على مدار اليوم وتجنب الأطعمة المسببة للانتفاخ مثل الملفوف، الفاصوليا، القمح الكامل، القرنبيط، العدس، التفاح والأطعمة التي تستغرق وقتاً طويلا في الهضم. كما أن هناك علاجات منزلية طبيعية تساعد في التخلص من الانتفاخ والغازات المزعجة، حسب ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة: 1- بذور الكاروم تحتوي بذور الكاروم أو النانخة كما يطلق عليها البعض، وهي تابل هندي يشبه بذور الخردل، على مركب يسمى الثيمول والذي يقلل عملية إفراز عصارة المعدة مما يخفف من مشاكل المعدة بما في ذلك الغازات وعسر الهضم. وينصح بإضافة 3-4 ملاعق صغيرة من بذور الكاروم إلى نصف كوب من الماء المغلي، وتناوله بعد تصفيته. 2- خل التفاح يعمل خل التفاح على نحو فعال في تقليل غازات المعدة ويعالج أيضا عسر الهضم، وذلك عن طريق إضافة 2 ملعقة كبيرة منه إلى كوب من الماء الدافئ وترك الخليط يبرد، ومن ثم تناوله لتهدئة المعدة. 3- النعناع يعد النعناع علاجا منزليا فعالا في الحد من مشاكل المعدة كما أنه يخفف من أعراض القولون العصبي، حيث يعمل بمثابة مهدئ للجهاز الهضمي كما أنه طارد للغازات التي تساهم في الانتفاخ. وللحصول على أفضل النتائج يمكنك مضغ أوراقه، أو إضافتها إلى الماء المغلي وتناولها كمشروب دافئ. 4- القرفة تساعد القرفة على تهدئة المعدة وتعزز الهضم، كما أنها تقلل من إفراز حمض المعدة مما يساعد في التخلص من الغازات. فقط أضف نصف ملعقة صغيرة من القرفة ونصف ملعقة صغيرة من العسل إلى كوب من الحليب الدافئ، وتناوله كلما كنت تعاني من الغاز. 5- الزنجبيل بفضل خصائصه المهدئة والمضادة للالتهاب، يساعد الزنجبيل في تهدئة المعدة والحد من التهابها وعلاج عسر الهضم وبالتالي طرد الغازات غير المرغوب فيها. وللتخلص بسرعة من الغازات يمكنك مضغ قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج النيئ بعد الأكل مباشرة. 6- بذور الشمر تعد بذور الشمر علاجا طبيعيا للحد من انتفاخ البطن، حيث تحتوي على مركبات نباتية قوية تساعد في الهضم وتمنع تكون الغازات. فقط أضف ملعقة كبيرة من بذور الشمر لكوب من الماء، واتركه يغلي على نار خفيفة لمدة 5 دقائق، وتناولها بعد أن تبرد. 7- الليمون يعد الليمون علاجا منزليا جيدا جدا في تخفيف آلام المعدة وذلك بفضل الحمض الموجود به والذي يحفز إنتاج حمض الهيدروكلوريك المهضم. فقط أضف 1-2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون إلى كوب من الماء الدافئ وتناوله بعد كل وجبة للحصول على أفضل النتائج. 8- شاي البابونج يتميز البابونج بخصائص طاردة للغازات، وهو يخفف أيضا من تشنجات المعدة والتي يسببها الانتفاخ. كل ماعليك هو إضافة كيس من شاي البابونج إلى كوب من الماء الدافئ وتركه لمدة 5 دقائق قبل تناوله. ورغم أن العلاجات الطبيعية سالفة الذكر فعالة جدا في القضاء على غازات البطن، إلا أنه ينصح باستشارة الطبيب إذا صاحب هذا الانتفاخ أعراض أخرى مثل: الإمساك، وفقدان الوزن، والإسهال، والتقيؤ، وتشنجات أو حرقة في المعدة، ظهور دم في البراز أو الشعور بألم في الصدر.