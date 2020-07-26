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عدن - ياسمين التهامي - فاكهة يساعد تناولها في وجبة الإفطار على الحماية من آلام الظهر!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ الوقاية من آلام الظهر بمراقبة النظام الغذائي أو بتغيير وضعية النوم، كما يمكن الحد من خطر أعراض آلام أسفل الظهر عن طريق إضافة فاكهة معينة إلى روتين الإفطار. وتعد آلام الظهر حالة شائعة تصيب معظم الناس في مرحلة ما من حياتهم، وفقا لإدارة الصحة الوطنية البريطانية NHS. ويُقال إن إضافة المزيد من الموز إلى نظامك الغذائي، هو أحد أسهل الطرق للحماية من آلام الظهر. ويتميز الموز بأنه وجبة خفيفة مثالية للأشخاص الذين يعانون من آلام الظهر، حيث أنها غنية بالمغنيسيوم. وإذا كنت تعاني من نقص المغنيسيوم، فقد يستهلك جسمك المعدن من العظام، وفقا لأخصائية العمود الفقري، الدكتورة كيلي أندروز. ويمكن أن يزيد المغنيسيوم أيضا من قوة عضلاتك، وهو أمر مهم لدعم العمود الفقري. ويساعد تناول الخضروات الورقية والأفوكادو على زيادة المغنيسيوم. وقالت أندروز: "كما يدرك معظم الناس جيدا، فإن التغذية الجيدة والنظام الغذائي المتوازن، مكونات مهمة للصحة العامة". وكتبت لموقع Spine-health الطبي: "ما قد يفاجئ الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الظهر، هو أن النظام الغذائي وممارسة الوقاية من آلام الظهر بمراقبة النظام الغذائي أو بتغيير وضعية النوم، كما يمكن الحد من خطر أعراض آلام أسفل الظهر عن طريق إضافة فاكهة معينة إلى روتين الإفطار. وتعد آلام الظهر حالة شائعة تصيب معظم الناس في مرحلة ما من حياتهم، وفقا لإدارة الصحة الوطنية البريطانية NHS. ويُقال إن إضافة المزيد من الموز إلى نظامك الغذائي، هو أحد أسهل الطرق للحماية من آلام الظهر. ويتميز الموز بأنه وجبة خفيفة مثالية للأشخاص الذين يعانون من آلام الظهر، حيث أنها غنية بالمغنيسيوم. وإذا كنت تعاني من نقص المغنيسيوم، فقد يستهلك جسمك المعدن من العظام، وفقا لأخصائية العمود الفقري، الدكتورة كيلي أندروز. ويمكن أن يزيد المغنيسيوم أيضا من قوة عضلاتك، وهو أمر مهم لدعم العمود الفقري. ويساعد تناول الخضروات الورقية والأفوكادو على زيادة المغنيسيوم. وقالت أندروز: "كما يدرك معظم الناس جيدا، فإن التغذية الجيدة والنظام الغذائي المتوازن، مكونات مهمة للصحة العامة". وكتبت لموقع Spine-health الطبي: "ما قد يفاجئ الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الظهر، هو أن النظام الغذائي وممارسة الرياضة والحفاظ على وزن صحي يلعب أيضا دورا رئيسيا، خاصا بصحة الظهر - بما في ذلك الوقاية من العديد من المشاكل وتحسين الشفاء. المغنيسيوم معدن رئيسي في هيكل مصفوفة العظام، وهو مطلوب أيضا لأكثر من 300 تفاعل كيميائي حيوي في الجسم. وإذا انخفضت مستويات المغنيسيوم في الدم، يُسحب المغنيسيوم من العظام. وأضافت: "نقص المغنيسيوم أمر شائع ويمكن أن تساعد المكملات الغذائية في الحفاظ على كثافة العظام ومنع مشاكل الظهر. كما تساعد هذه المغذيات في إرخاء العضلات وتقلصها، ما يجعلها ضرورية لتقوية العضلات التي تدعم العمود الفقري". ويمكن أيضا تقليل خطر الإصابة بآلام أسفل الظهر عن طريق شرب الشاي الأخضر بانتظام، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة المفيدة أكثر من كوب الشاي الأسود العادي. وتعمل مضادات الأكسدة هذه على حماية الجسم من الأمراض الضارة، بينما تساعد أيضا في تقليل الالتهاب. كما يُزعم أن الشاي الأخضر يعزز خطط النظام الغذائي لفقدان الوزن، ما يساعد على الحماية من آلام الظهر، إذا كنت تعاني من زيادة الوزن. وقالت إدارة الصحة الوطنية إن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والقيام بتمارين الإطالة، يمكن أن تساعد في منع آلام الظهر من العودة.

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