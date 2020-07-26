شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أفعى مرعبة تدخل بطن "جمل هائج" وهو حي .. وعندما استقرت في احشائة حدثت مفاجئة لم تخطر على بال أحد .. شاهدو كيف كانت النهاية صادمة ..(فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول نشطاء سعوديون مقطع فيديو صادم لشخصين يقومان بفتح فم جمل ويدخلان فيه أفعى حية ومن ثم يسكبان الماء في جوفه كي يبلعها. ووسط حيرة النشطاء من السبب وراء إقدام الشخصين على هذا السلوك الغريب، عبر آخرون عن اشمئزازهم للمشهد. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • الفنان عادل إمام يتغلب على اكبر نصاب عالمي بحيلة خطيرة لم تخطر على بآل أحد.. وقنوات MBC تنشر تفاصيل ماحدث.. شاهد الفيديو • أفعى مرعبة تدخل بطن "جمل هائج" وهو حي .. وعندما استقرت في احشائة حدثت مفاجئة لم تخطر على بال أحد .. شاهدو كيف كانت النهاية صادمة ..(فيديو) • السعودية .. والدة العريس تنشر صورة عروسة إبنها على تويتر بالخطأ .. تحول الحفل الى ماسأة وانتشرت صورة العروس بسرعة البرق ..شاهد • المودل السعودية " روز " تصدم المتابعين باطلالة جريئة .. ظهرت بجاكيت مفتوح ودون ملابس داخلية • أرطغرل يعود في مسلسل المؤسس عثمان.. ولكن بشخصية جديدة تصدم الجمهور.. (شاهد من يكون)؟ • وداعا للاسهال المزمن وارتفاع ضغط الدم .. تناول الثوم في الصباح على معدة فارغه بهذة الطريقة وشاهد ما الذي سيحدث لك !! Advertisements • الكويت.. القبض على رجل أثناء ممارسة الجنس مع مضيفة طيران .. دخل الى سكنها متنكرًا في عباءة ومكياج وتم اكتشافة بطريقة مذهلة لم تخطر على بآل أحد ..شاهد • فنان عربي شهير أذل نفسه من اجل الحصول على حفنة من الدولارات ..ظهر على قناة MBC بشكل صادم وقام بعمل فاضح على المسرح .. شاهد المفاجأة التي لم يتوقعها أحد • حادثة تهز المملكة .. شاب أنذهل بجمال هذة الفتاة وأراد ممارسة الجنس معها بالقوة .. فأوهمته بالموافقة.. وبعد حضوره كانت المفاجئة الصادمة ..شاهد • شاهد المفاجأة التي ستحدث لجسمك اذا شربت عصير الليمون يومياً !! ----------------------- ووسط حيرة من تفاعلوا مع المشهد، أيد البعض فكرة إصابة الجمل بمرض ما وإقدام الشخصين على وصفة طبية "غريبة" لعلاجه تتمثل بإدخال أفعى صغيرة في أحشائه. #امطار_الرياض

فيه احد يفسرلي ليش كذ pic.twitter.com/YyJYa2QMzE — الزعيم العالمي (@bika4455) March 1, 2018 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c21"> #امطار_الرياض

فيه احد يفسرلي ليش كذ #امطار_الرياض

فيه احد يفسرلي ليش كذ pic.twitter.com/YyJYa2QMzE — الزعيم العالمي (@bika4455) March 1, 2018 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c21">

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كانت هذه تفاصيل خبر أفعى مرعبة تدخل بطن "جمل هائج" وهو حي .. وعندما استقرت في احشائة حدثت مفاجئة لم تخطر على بال أحد .. شاهدو كيف كانت النهاية صادمة ..(فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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