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صنعاء - ياسمين الخيامي - اندلع حريق هائل بأحد الاسواق السوداء للمشتقات النفطية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي قبل قليل.

ر محلية قالت اندلع حريق بسوق سوداء لبيع البنزين في جولة سبأ وسط العاصمة وأشارت المصادر إلى أن الحريق تسبب بأضرار مادية لتجار البنزين. ويفضح الحريق تصريحات شركة النفط اليمنية بصنعاء والتي نفت أكثر من مرة وجود أسواق سوداء للمشتقات النفطية بصنعاء تابعة لنافذين في مليشيات الحوثي. إلى ذلك طالب مواطنون شركة النفط بالقيام بواجبها بمنع بيع المشتقات النفطية داخل الحارات والمناطق السكنية حفاظا على سلامة المواطنين.

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