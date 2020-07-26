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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير جدا..قوات حوثية تباغت الجميع وتلقي القبض على قائد القوات السعودية في الجنوب العميد مجاهد العتيبي ( صورة )

هدد المجلس الانتقالي الجنوبي برفع الحماية عن قائد قوات التحالف في عدن العميد مجاهد العتيبي مالم يسلم رواتب الجنوبيين .

وقال احد قادة الانتقالي ان تلك الحماية التي يوفرها الجنوبيين للعميد مجاهد العتيبي هي التي تمنع قوات الحوثي من اقتحام مقر قوات التحالف خلال ساعات لاختطافه والقبض عليه .

واتهم قيادي في الانتقالي الجنوبي قائد القوات السعودية بعدن بنهب مرتبات قوات الإنتقالي. وقال وضاح بن عطية، عضو الجمعية الوطنية للانتقالي الجنوبي إن قائد القوات السعودية مجاهد العتيبي هو المسؤول عن توقف مستحقات ماسماه القوات الجنوبية منذ 5 أشهر، رغم أنهم يحرسون مقره في عدن.

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عاجل وخطير جدا..قوات حوثية تباغت الجميع وتلقي القبض على قائد القوات السعودية في الجنوب العميد مجاهد العتيبي ( صورة )

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وزعم بن عطيه في تغريدة له بصفحته بتويتر أن قوات الانتقالي هي من تحمي قوات التحالف في عدن’ مهددا برفع الحماية عن العتيبي

‘ حيث قال المنطقة الرابعة استلموا راتب شهرين ومشكلتهم مع البنك والشرعية لكن ماهي المشكلة عند مجاهد العتيبي الذي يوقف رواتب القوات الجنوبية منذ خمسة أشهر رغم أنهم يحرسون مقره في عدن ولو انسحبت القوات التي أوقف العتيبي رواتبهم لوصل الحوثي إلى مقر التحالف خلال ساعات !

وكانت ألوية الدعم والإسناد والحزام الأمني، التابعة للمجلس الانتقالي، التحالف بسرعة صرف رواتب منتسبيها المتوقفة مند شهور. وتخلى الانتقالي عن دفع رواتب الموظفين والعسكريين في مناطق سيطرته رغم الموارد المالية التي يتحصلها من ميناء عدن والمؤسسات الأخرى, في حين تبرر حكومة الشرعية رفض صرف مرتبات العسكريين والموظفين بحجة نهب الإنتقالي الجنوي لموارد في عدن ونهب حاويات الأموال.