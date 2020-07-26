شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور شخص شديد الشبه بـ علي عبدالله صالح بصنعاء يثير جدلا في مواقع التواصل. . صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرجل شديد الشبه بالرئيس الراحل ” علي عبدالله صالح ” يلبس ملابس رثه في احد شوارع العاصمة . وفيما ذهب بعض الناشطين الى التعليق بان الشخص الذي تم تداول صوره على نطاق واسع هو الرئيس صالح وانه في حاله تنكر وهو ما يؤكد رواية العديد من انصاره الذين شككوا في ملابسات اغتياله بمنزله اشار ناشطون اخرون الى ان الشخص الموضح بالصورة هو شبيه للرئيس الراحل في ملامح الوجه والطول والبنية الجسدية لكنه ليس ” صالح ” منوهين الى انه سخص بسيط يسكن في أحد أحياء صنعاء وسبق له الظهور في احد الفعاليات التي نظمها حزب المؤتمر في ميدان السبعين قبل مصرع الرئيس الراحل . Advertisements

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