شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. مجلس الأمة الكويتي يكشف عن تطورات مفاجئة بشأن الحالة الصحية لأمير الكويت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، اليوم الأحد، آخر تطورات الحالة الصحية لأمير البلاد، صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي يتلقى حاليًا العلاج في الولايات المتحدة.

وقال الغانم اليوم، في سلسلة تغريدات منشورة على حساب مجلس الأمة في "تويتر": "ما تصلنا من أخبار بشأن صحة سمو الأمير مطمئنة جدًا، ونسأل الله أن يعجل في شفائه ورجوعه إلى وطنه وشعبه قريبًا".

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وأكد رئيس البرلمان الكويتي أنه نقل لسفيرة واشنطن لدى بلاده، ألينا رومانوسكي، أثناء اجتماع عقد بينهما في وقت سابق من اليوم، تقدير مجلس الأمة الكويتي "لما قامت به الرئاسة الأمريكية والولايات المتحدة من إرسال طائرة الرئاسة الطبية لنقل سمو أمير البلاد، وكل ما قدموه من دعم وعون، سواء كوادر أو طواقم طبية".

وكان الديوان الأميري أعلن ،الخميس الماضي، في وقت سابق أن الشيخ صباح، البالغ من العمر 91 عامًا، والذي يحكم في بلاده منذ العام 2006، غادر أراضي الكويت، متجها إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج.

ويذكر أن ولي العهد الكويتي، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تولى اعتبارًا من، يوم السبت، من الأسبوع الماضي بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية مؤقتًا، بعد دخول الأخير المستشفى لإجراء فحوصات طبية.