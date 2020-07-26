شكرا لبحثكم عن خبر تعرف على الدول العربية التي قررت منع صلاة عيد الأضحى والدولة الوحيدة التي خالفتهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، يوم الجمعة القادمة، قررت 7 دول عربية إلغاء صلاة عيد الأضحى، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقد أعلنت كل من السعودية ومصر والعراق والجزائر والإمارات والمغرب، وحكومة النظام السوري، إجراءات حازمة حول صلاة عيد الأضحى.

حيث أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، منع إقامة صلاة عيد الأضحى في الساحات المكشوفة، وشددت على أن إقامة الصلاة ستكون ببعض المساجد فقط.

وفي مصر أعلنت وزارة الأوقاف إقامة الصلاة في أحد أكبر المساجد في البلاد فقط، ومنعها في باقي مساجد البلاد، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وفي المغرب والعراق والجزائر والإمارات، قررت السلطات منع إقامة صلاة العيد في المساجد، واستمرار حظر التجوال في الأماكن العامة، والسماح بالتكبيرات فقط.

وفي سوريا، أعلنت وزارة الأوقاف بحكومة النظام السوري، عدم إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظتي دمشق وريف دمشق، بسبب زيادة تفشي الفيروس.

أما في الكويت فقد خالفت باقي الدول، وأعلن رئيس مركز التواصل الحكومي، الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، في تصريح صحفي،

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موافقة مجلس الوزراء على إقامة صلاة العيد في جميع مساجد الدولة ومصليات العيد الخارجية التي تحددها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مع الالتزام بتطبيق اشتراطات وزارة الصحة بهذا الشأن.

يأتي ذلك في ظل استمرار تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد حول العالم، حيث سجّل إصابة نحو 15 مليون انتشر على نطاق واسع مقطع فيديو مثير لسنجاب ظمآن وهو يتوسل طفلًا للحصول على مياه معبأة في زجاجة، فشربها كلها في جرعة واحدة طويلة دون توقف.

وأظهر الفيديو سنجابًا يدور وحيدًا حول طفلين يحمل أحدهما زجاجة ماء ممتلئة إلى ربعها، ويقف على ساقيه الخلفيتين أمام الطفل حامل الماء، مستجديًا إياه، ثم يشبك مخالبه الأمامية متوسلًا، كلما تحرك الطفل بعيدًا.

يظل السنجاب واقفاً على ساقيه الخلفيتين مؤدياً إشارة التضرُّع، إذ يشبك مخالبه الأمامية كلما تحرك الطفل بزجاجة المياه بعيداً. ويظهر صوت يقول: “يا للهول! إنه عطشان”.

بعد فتح غطاء الزجاجة، يقول الطفل: “كيف أعطيها إياه؟”. ثم يبدو أن الطفل يسلم الزجاجة للشخص الذي يصور المقطع، الذي يحمل الزجاجة الممتلئة حتى ربعها على مقربة من الأرض.

ويمكن سماع صوت يقول “يا للهول! إنه عطشان”، وبعد فتح الزجاجة، يقول الطفل “كيف أعطيها إياه”؟ ثم تولى مصور الفيديو حمل الزجاجة وقربها نحو السنجاب الذي سرعان ما وضع فمه في الزجاجة وبدأ الشرب دون توقف حتى فرغت، قبل أن يهرول بعيدا.

ومن غير الواضح تاريخ أو مكان التقاط الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم وحقق أكثر من 3 ملايين 600 ألف مشاهدة على موقع ريديت فقط، فضلًا عن ملايين المشاهدات على مواقع التواصل، ورجح مستخدمون أن مَن يظهرون في الفيديو أمريكيون