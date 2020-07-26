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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا في حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، اليوم الأحد، تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالفيروس جميعها في محافظة حضرموت .
وذكرت اللجنة في تغريدة لها بتويتر، انه تم تسجيل 5 حالات وفاة، منها 4 حالات في حضرموت وحالة في لحج .. مشيرة إلى أنه تم تسجيل 17 حالة شفاء 16 حالة منها في حضرموت و6 حالات في تعز .
وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (1681) منها (479) وفاة و(797) تعافي
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