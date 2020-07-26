مصرع قيادي حوثي بارز في ظروف غامضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت مصادر إعلامية محلية عن مصرع قيادي بارز في ميليشيات الحوثي الانقلابية، وسط تكتم شديد من قبلها.



وأفادت المصادر أن القيادي الحوثي العميد عبدالله حسين المنصور والمكنى أبو أحمد المداني، لقي مصرعه في ظروف غامضة.

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وأشارت إلى أن القيادي الحوثي المنصور لقي مصرعه في ظروف غامضة بصحبة قيادات كبيرة مازالت الميليشيات تتكتم عن الكشف عن أسمائهم.

,المنصور، وهو أحد المرافقين الشخصيين لزعيم الميليشيات، عبدالملك الحوثي، قتل بغارة لطيران تحالف دعم الشرعية، بصحبة قيادات حوثية لكن الميليشيات مازالت تتكتم عن هذه القيادات والتي يتوقع أن تكون من الصفوف الأولى لقيادات الميليشيات.

يذكر أن الميليشيات الحوثية تتكتم عن كشف أعداد القتلى، خاصة تلك التي تطال القادة التابعين لها خوفا من انهيار الجبهة الداخلية.

في حين يربط مراقبون عملية استهداف القيادات العليا الحوثية في إطار صراع الأجنحة الداخلية للميليشيات وتصفية العناصر غير المرغوب فيها