شكرا لقرائتكم خبر عن ليس الانتقالي ولا قيادات الشرعية .. غداً ستشهد الجنوب حدثاً بارزاً سيُغير المعادلة السياسية في الرياض وعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الصحفي والقيادي في المقاومة الجنوبيه عادل الحسني عبر حسابه على تويتر ‏غداً في أبين التاريخ الرقم الصعب في الجنوب واليمن كلها،وبالتحديد في لودر الصمود، سيثبت هذا المكون أن أبناء المحافظات الجنوبية لا يمثلهم الإنتقالي الإماراتي وإنما هو مشروع ابو ظبي لاغير، أبناء المحافظات الجنوبية لا ينتمون الا لليمن العظيم وتاريخ الكبير Advertisements

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