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عدن - ياسمين التهامي - فنان عربي مشهور يفاجئ الجمهور بنشر صورة لزوجته وهي تتبادل قبلة ساخنة مع شخص آخر..شاهد(صورة)

دافع الفنان العربي السوري وائل رمضان، عن ظهور زوجته الفنانة سلاف فواخرجي، في إعلان مسلسل " شارع شيكاغو" وهي تقبل الممثل مهيار خضور. وقدم المخرج رمضان، الدعم لزوجته ضد حملة الانتقاد،آ عبر أعادة نشر صورة الملصق الذي تظهر فيه بوضعية اعتبرها البعض " جريئة " وقال "بعدستي، موفقة سلاف الغالية". في تأكيد منه بأنه من التقطت صورة الملصق. آ بدوره نفى، مخرج مسلسل " شارع شيكاغو" محمد عبدالعزيز، في تصريحات صحفية رصدها " أحداث نت "آ أن يكون الإيحاء بالقبلة في ملصق العمل يهدف إلى الترويج للعمل بالطريقة التي ذهب تفكير البعض إليها، مؤكدا أنها "ذات دلالة جوهرية"، وتحاكي فترة الستينيات حيث كانت الحريات الاجتماعية سائدة. وكان إعلان المسلسل الجديد "شارع شيكاغو"آ للفنانة السورية سلاف فواخرجي، قد أثار جدلاًآ على مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد أن قامت الفنانة سلاف فواحرجي بنشر ملصق الإعلان على حسابها في إنستغرام، وبسبب كم التعليقات والانتقادات، ألغت النجمة السورية خاصية التعليق على الصورة. وقالت فواخرجي "إن التعليقات المسيئة والوقحة.. مستفزة.. وهي ناتجة عن نفس غرائزي بشع". وتساءلت ما هو الصادم في ملصق إعلان المسلسل ليخصص البعض وقتا له للتعليق عليه و"يلقن الفنانين درسا بالأخلاق والمواعظ؟! وذكرت الفنانة فواحرجي أن هذه الصورة هي من "وحي قصة حب، وتنتمي لزمن الرومانسيات الستيني". آ وأشارت إلى أنها مشابهة وبشكل كبيرة للصور التي كانت يظهر فيها نجوم مثل عمر الشريف ورشدي أباظة وعبدالحليم حافظ وأحمد رمزي بنفس طريقة "التقارب" مع فاتن حمامة وشادية وسعاد حسني وماجدة ولبنى عبدالعزيز. آ المسلسل الذي لم يحالفه الحظ بالعرض في رمضان الماضي بسبب ما فرضته جائحة كورونا ، سيعرض في نهاية يوليو الحالي.

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