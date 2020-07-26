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عدن - ياسمين التهامي - إحذر.. تغير لون الساقين إلى هذا اللون يشير إلى وجود مشكلة خطيرة في القلب!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ الأطباء أن بعض العلامات في الساقين قد تشير إلى خطر الإصابة بنوبة قلبية، فاللون الأرجواني أو المزرق على جلد الساقين يشير إلى وجود مشكلة خطيرة في القلب ويسبق النوبة القلبية. ووفقاً لـ”سبوتنيك” نقلا عن موقع “ميديك فوروم”، ربط الأطباء بين انتهاك نظام الدورة الدموية والعلامات الخارجية التي يمكن رؤيتها على الساقين. فيما نصح الخبراء الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في عمل الجهاز القلبي الوعائي بفحص أرجلهم بعناية كل ليلة. كما يشير ظهور التجاعيد على الجلد والوذمة المحيطية إلى تراكم السوائل في الأنسجة الرخوة، ولتقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية، يوصي الأطباء بتناول نظام غذائي متوازن والحفاظ على النشاط البدني الكافي. الأطباء أن بعض العلامات في الساقين قد تشير إلى خطر الإصابة بنوبة قلبية، فاللون الأرجواني أو المزرق على جلد الساقين يشير إلى وجود مشكلة خطيرة في القلب ويسبق النوبة القلبية. ووفقاً لـ”سبوتنيك” نقلا عن موقع “ميديك فوروم”، ربط الأطباء بين انتهاك نظام الدورة الدموية والعلامات الخارجية التي يمكن رؤيتها على الساقين. فيما نصح الخبراء الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في عمل الجهاز القلبي الوعائي بفحص أرجلهم بعناية كل ليلة. كما يشير ظهور التجاعيد على الجلد والوذمة المحيطية إلى تراكم السوائل في الأنسجة الرخوة، ولتقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية، يوصي الأطباء بتناول نظام غذائي متوازن والحفاظ على النشاط البدني الكافي.

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