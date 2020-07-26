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عدن - ياسمين التهامي - شاهد كلب ينبش قبر إمرأة بعد عامين من دفنها ليكشف ما حاول جميع أقاربها إخفاءه وعندها كانت الصدمة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ادثة غريبة، نجح كلب في العثور على جثة امرأة داخل مشتل في العاصمة العراقية بغداد، بعد عامين من دفنها. وبحسب "روسيا اليوم" فإن"شخصا استأجرآ أحد المشاتل في منطقة الأعظمية وسط بغداد ليكون مساحة لبيع الحيوانات التي يمتلكها، وخلال وضعه حيوانته بقيت الكلاب تبحث في الأرض وعثرت على أعضاء بشرية" وأضاف، أن "تقرير الأدلة الجنائية يفيد بأن هذه الجثة دفنت قبل سنتين في المشتل وتعود لمرأة". آ وأشار إلى "اعتقال المستأجرين الجديد والقديم لغرض التحقيق معهما". ادثة غريبة، نجح كلب في العثور على جثة امرأة داخل مشتل في العاصمة العراقية بغداد، بعد عامين من دفنها. وبحسب "روسيا اليوم" فإن"شخصا استأجرآ أحد المشاتل في منطقة الأعظمية وسط بغداد ليكون مساحة لبيع الحيوانات التي يمتلكها، وخلال وضعه حيوانته بقيت الكلاب تبحث في الأرض وعثرت على أعضاء بشرية" وأضاف، أن "تقرير الأدلة الجنائية يفيد بأن هذه الجثة دفنت قبل سنتين في المشتل وتعود لمرأة". آ وأشار إلى "اعتقال المستأجرين الجديد والقديم لغرض التحقيق معهما".

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