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عدن - ياسمين التهامي - بعد ترويجها لمُنتجات جنسية بطريقة فاضحة.. شاهد مصير الطفلة السعودية “لجين أم رموش”!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ عت النيابة العامة السعودية ذوي نجمة السوشيال ميديا، طفلةآ السعوديةآ “لجين” المعروفة بلقب “أم رموش”، وذلك بتهمة استغلالها في الترويج لإعلانات تجارية غير مناسبة لسنها، مخصصة أصلا للمتزوجين وتحتوي إيحاءات جنسية. وبحسب وسائل إعلام محلية، حذرت النيابة من استغلال الأطفال في الإعلانات التجارية أو أي أعمال لا تتناسب مع أعمارهم طبقا للمحظورات المبينة في نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، والتي تعد معه هذه الأفعال من حالات الإيذاء للطفل. كما وجهت النيابة العامة الجهات ذات العلاقة بإجراء بحث اجتماعي نفسي لحالة الطفلة والبيئة المحيطة بها وإعداد التوصيات اللازمة لحالتها. وعلق وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الحديثي، على الأمر قائلاً إن ما حدث من استغلال طفلة في إعلام خادش لحياء لنشر خلطات جنسية عبر حساباتها بمواقع التواصل يعد أحد أنواع الإيذاء للأطفال. آ وأكد الحديثي في مداخلة تلفزيونية ببرنامج “كلنا مسئول”، على القناة السعودية، أن نظام نظام حماية الطفل في المملكة يكفل حقوقه بالتعليم والصحة والعيش بحياة كريمة. وكانت لجين، قد فجرت موجة غضب واسعة بين المُتابعين، إثر نشرها إعلانات جنسية جريئة. ونشرت “لجين” التي لا يتخطى عمرها الـ13 عاماً، عبر حسابها على “سناب شات”، إعلاناً لمُنتجات تخص البالغين والمتزوجين حول علاقتهم الحميمية ، مرفقةً إياها بتعليق “بسنابي أسرار خاصة للمتزوجات فقط”. عت النيابة العامة السعودية ذوي نجمة السوشيال ميديا، طفلةآ السعوديةآ “لجين” المعروفة بلقب “أم رموش”، وذلك بتهمة استغلالها في الترويج لإعلانات تجارية غير مناسبة لسنها، مخصصة أصلا للمتزوجين وتحتوي إيحاءات جنسية. وبحسب وسائل إعلام محلية، حذرت النيابة من استغلال الأطفال في الإعلانات التجارية أو أي أعمال لا تتناسب مع أعمارهم طبقا للمحظورات المبينة في نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، والتي تعد معه هذه الأفعال من حالات الإيذاء للطفل. كما وجهت النيابة العامة الجهات ذات العلاقة بإجراء بحث اجتماعي نفسي لحالة الطفلة والبيئة المحيطة بها وإعداد التوصيات اللازمة لحالتها. وعلق وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الحديثي، على الأمر قائلاً إن ما حدث من استغلال طفلة في إعلام خادش لحياء لنشر خلطات جنسية عبر حساباتها بمواقع التواصل يعد أحد أنواع الإيذاء للأطفال. آ وأكد الحديثي في مداخلة تلفزيونية ببرنامج “كلنا مسئول”، على القناة السعودية، أن نظام نظام حماية الطفل في المملكة يكفل حقوقه بالتعليم والصحة والعيش بحياة كريمة. وكانت لجين، قد فجرت موجة غضب واسعة بين المُتابعين، إثر نشرها إعلانات جنسية جريئة. ونشرت “لجين” التي لا يتخطى عمرها الـ13 عاماً، عبر حسابها على “سناب شات”، إعلاناً لمُنتجات تخص البالغين والمتزوجين حول علاقتهم الحميمية ، مرفقةً إياها بتعليق “بسنابي أسرار خاصة للمتزوجات فقط”.

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