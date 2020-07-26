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عدن - ياسمين التهامي - هل تذكرون الممثلة المصرية ‘‘سمية الألفي’’.. شاهدوا كيف ظهرت في عيد ميلادها بعد تقدمها في العمر..(صور صادمة)

كشفت صور نشرها الفنان المصري أحمد الفيشاوي احتفاله بعيد ميلاد والدته الفنانة سمية الألفي، وذلك داخل منزلها. وحرص “الفيشاوي” على التقاط مجموعة من الصور التذكارية التي جمعته بوالدته وباقي أفراد الأسرة. وظهرت “الألفي” في الصور، وهي ترتدي جلبابًا أبيضًا فضفاضًا وتاركة شعرها منسدلًا على كتفيها، ممسكةً بكعكة عيد ميلادها. آ وشارك الفيشاوي صوره مع والدته وعائلته ونشرها على إنستغرام، وعلق عليها قائلًا: “كل سنة وأنت طيبة سمسم”. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​

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