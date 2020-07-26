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عدن - ياسمين التهامي - وردنا التالي لا صلاة عيد في هذة الدولة الخليجية !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ل الإجراءات الوقائية المتعلقة بوباء ل الإجراءات الوقائية المتعلقة بوباء كورونا ، أعلنت دولة الإمارات، إقامة صلاة عيد الأضحى في المنازل، ورفع الطاقة الاستيعابية للمساجد إلى 50%. وأعلن سيف الظاهري المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات، أنه بعد تقييم الوضع والتنسيق مع الجهات المعنية تقرر أن تقام صلاة عيد الأضحى في المنازل، على أن تبث التكبيرات من خلال الوسائل المرئية والمسموعة. آ آ وأضاف أنه تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للمساجد إلى 50%، مع الالتزام بالتباعد الجسدي بمسافة مترين بالإضافة إلى الاستمرار في تطبيق جميع الإجراءات والاشتراطات الاحترازية والوقائية. آ وابتداء من يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس، سيتم تعديل التوقيت بين الآذان والإقامة إلى 10 دقائق لجميع الصلوات ما عدا صلاة المغرب والتي ستكون 5 دقائق.

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