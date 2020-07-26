شكرا لقرائتكم خبر عن خادمة إندونيسية استقدمها ثري سعودي بعد هجر زوجته وأولاده له.. وبعد 3 أشهر كانت المفاجأة ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خادمة إندونيسية استقدمها ثري سعودي بعد هجر زوجته وأولاده له.. وبعد 3 أشهر كانت المفاجأة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ الكاتب الصحفي، مشعل السديري، في مقاله المنشور الخميس، بصحيفة الشرق الأوسط، تحت عنوان “أرزاق.. فعلًا أرزاق”، قصة توضح كيف يُقسم الله الأرزاق، وكيف الغرباء، أحيانًا، يكونوا أولى من الأقرباء، قائلًا :”هناك رجل ثري وكبير السن في مدينة الطائف بالسعودية، وتكالبت عليه الأمراض ولزم بيته في أغلب الأحيان، ولم تكن تقوم بخدمته والعناية به سوى عاملة إندونيسية شابة، استقدمها قبل سنة براتب شهري لا يتعدى ألف ريال”. زوجته هجرته وتابع :”حيث إن أبناءه من الذكور والإناث كلهم متزوجون، وكل منهم لاهٍ بحياته وعمله، بل إن زوجته (العودة) ضاقت به ذرعاً من كثرة طلباته، فهجرته وذهبت إلى بيت أكبر أبنائها”. تزوج الخادمة وأضاف :”عندما لاحظ الرجل المريض العناية والرعاية التي تقوم بها له تلك العاملة بصمت، وحيث إنه رجل متدين ويتحّرج من تكشفه عليها عندما كانت تنظفه أحياناً، فما كان منه إلاّ أن يطلب من أعز أصدقائه أن يأتي له بشيخ ليعقد له عليها ويتزوجها ليريح ضميره لكي لا يقع بالإثم، وهذا ما حصل فعلاً”. وفاة الزوج وأكمل :”تشاء مشيئة الله أن يتوفى بعد ثلاثة أشهر من ذلك، وبعد الصلاة عليه ودفنه وانتهاء أيام العزاء، اجتمع الورثة لحصر الإرث وتوزيعه عليهم، وإذا بصديق ذلك الرجل يأتي إليهم فجأة، ويخبرهم بالنبأ الصاعق، قائلاً لهم: إن فلانة العاملة الإندونيسية، هي زوجته، ثم أخرج لهم عقد النكاح وتوقيع الشيخ والشهود، وسُقط في أيديهم، رغم أن بعضهم حاولوا الطعن في العقد، معتبرين أن والدهم كان مخرفاً، إلاّ أن القاضي بالمحكمة صدق على صحة الزواج”. الإرث واستطرد :”وحضرت الزوجة الإندونيسية مع بقية الورثة إلى مبنى فرع مؤسسة النقد العربي السعودي بالطائف، وتم إيداع الإرث المالي في حسابات الورثة البنكية، إلاّ أنها أصرت على تسلم المبلغ الذي يخصها (20 مليون ريال) نقداً، وذلك من جهل المسكينة، وقالوا لها: إن كامل المبلغ لو أتوا به لها لن تستطيع حمله من ثقله، زيادة على أن الأنظمة العالمية تمنع ذلك، فوافقتهم على الإيداع، وهكذا ربي رزقها من حيث لا تحتسب، حيث نزل عليها الرزق وهي لم تكمل الشهر الثامن من وصولها إلى الكاتب الصحفي، مشعل السديري، في مقاله المنشور الخميس، بصحيفة الشرق الأوسط، تحت عنوان “أرزاق.. فعلًا أرزاق”، قصة توضح كيف يُقسم الله الأرزاق، وكيف الغرباء، أحيانًا، يكونوا أولى من الأقرباء، قائلًا :”هناك رجل ثري وكبير السن في مدينة الطائف بالسعودية، وتكالبت عليه الأمراض ولزم بيته في أغلب الأحيان، ولم تكن تقوم بخدمته والعناية به سوى عاملة إندونيسية شابة، استقدمها قبل سنة براتب شهري لا يتعدى ألف ريال”. زوجته هجرته وتابع :”حيث إن أبناءه من الذكور والإناث كلهم متزوجون، وكل منهم لاهٍ بحياته وعمله، بل إن زوجته (العودة) ضاقت به ذرعاً من كثرة طلباته، فهجرته وذهبت إلى بيت أكبر أبنائها”. تزوج الخادمة وأضاف :”عندما لاحظ الرجل المريض العناية والرعاية التي تقوم بها له تلك العاملة بصمت، وحيث إنه رجل متدين ويتحّرج من تكشفه عليها عندما كانت تنظفه أحياناً، فما كان منه إلاّ أن يطلب من أعز أصدقائه أن يأتي له بشيخ ليعقد له عليها ويتزوجها ليريح ضميره لكي لا يقع بالإثم، وهذا ما حصل فعلاً”. وفاة الزوج وأكمل :”تشاء مشيئة الله أن يتوفى بعد ثلاثة أشهر من ذلك، وبعد الصلاة عليه ودفنه وانتهاء أيام العزاء، اجتمع الورثة لحصر الإرث وتوزيعه عليهم، وإذا بصديق ذلك الرجل يأتي إليهم فجأة، ويخبرهم بالنبأ الصاعق، قائلاً لهم: إن فلانة العاملة الإندونيسية، هي زوجته، ثم أخرج لهم عقد النكاح وتوقيع الشيخ والشهود، وسُقط في أيديهم، رغم أن بعضهم حاولوا الطعن في العقد، معتبرين أن والدهم كان مخرفاً، إلاّ أن القاضي بالمحكمة صدق على صحة الزواج”. الإرث واستطرد :”وحضرت الزوجة الإندونيسية مع بقية الورثة إلى مبنى فرع مؤسسة النقد العربي السعودي بالطائف، وتم إيداع الإرث المالي في حسابات الورثة البنكية، إلاّ أنها أصرت على تسلم المبلغ الذي يخصها (20 مليون ريال) نقداً، وذلك من جهل المسكينة، وقالوا لها: إن كامل المبلغ لو أتوا به لها لن تستطيع حمله من ثقله، زيادة على أن الأنظمة العالمية تمنع ذلك، فوافقتهم على الإيداع، وهكذا ربي رزقها من حيث لا تحتسب، حيث نزل عليها الرزق وهي لم تكمل الشهر الثامن من وصولها إلى السعودية ”. سفّروها من دون عودة وأشار إلى أن المضحك في الأمر أن الورثة من شدّة حنقهم عليها، ما كان منهم إلا أن سفّروها من دون عودة، فشكرتهم وهي تبتسم وتقول: إنني متنازلة لكم أيضاً عن بقية راتبي هذا الشهر، ورفضت التذكرة السياحية التي قدموها لها، وحجزت وقطعت تذكرة (first class).”. واختتم مقاله، قائلًا :”فيتخيلوا لو أنها عاشت مائة عام وهي تقبض راتباً شهرياً قدره ألف ريال، فلن تحصل في النهاية إلاّ على (1,200,000) ريال فقط، فكيف وقد غدا في حسابها بغمضة عين (20,000,000) ريال؟!.. أرزاق، فعلاً أرزاق”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خادمة إندونيسية استقدمها ثري سعودي بعد هجر زوجته وأولاده له.. وبعد 3 أشهر كانت المفاجأة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.