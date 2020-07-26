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عدن - ياسمين التهامي - شاهد هند القحطاني تكشف عن تلقيها صوراً فاضحة من متابعيها لأعضاءهم التناسلية !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ الناشطة وخفايا حياتها وملخص أبرز سناباتها المثيرة للجدل وصراعها مع مشاهير سناب شات. واختتمت حديثها، قائلة :”فيهم هبال فيهم جنون.. ما أدري هو يتعاطى وبعدين يرسل بنص عقل.. المشكلة إن هذه النوعيات هم من يتهمون المرأة بأنها ناقصة عقل ودين وهو اللي عقله لا يتجاوز حبة الفستق”. وكانت هند القحطاني قد تعرضت لهجوم عنيف من قبل جمهورها على السوشال ميديا بعد إساءتها هي وابنتها الصغرى للحجاب، كما تسبب ذلك في نشوب مشادة عنيفة نشبت بينهما وبين متابعة تمنت لها الموت أثناء استقلالها سيارتها الجديدة هي وأطفالها. وقالت هند في مقطع فيديو بثته عبر سناب شات “أنا قلبي طيب وما أحب أدعي على اللي ينتقدوني ..أنا لو بالسعودية في شهرتي هاد والله كانوا احتفلوا بيا كثير ..أنا البنات يشوفوني يصرخون من الفرحة ..أنا رقم واحد بالشرق الأوسط متابعة”. وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الفيديو، ومن بينهم متابعة علقت: “إحنا ما بحاجة لدعاويكي إن شاء الله جعل السيارة تقضي عليكي يا حقيرة”، لتنفعل هند القحطاني وتعلق “هاد واحدة من النماذج القذرة ياللي بقولكم عليها هادي إنسانة حقيرة وزبالة تتمني ليا الموت يا حقودة أنا عندي 4 أطفال وتتمني هاد لي ..كل هاد عشان مو لبسه حجاب ..شو دخل الحجاب بالإنسانية ..الإيمان بالقلب وفي ناس محجبة ولا عندهم إنسانية وأخلاق”. الناشطة السعودية هند القحطاني بأنها لم تكن تقصد نشر التعليق الخارج من قبل أحد متابعيها على مواقع السوشال ميديا كما يتهمها البعض، مؤكدة أنها فوجئت بكم كبير من الاتصالات والرسائل يطالبونها بحذف هذا التعليق وبالفعل قامت بذلك على الفور. وقالت القحطاني، عبر “سناب شات”: “الكذابين فقط هم من يتهموني بتعمد نشر التعليق الخارج فقط لأنهم يصعب عليهم تصديق أحد.. ويقولون أصلها متعمدة ومسوية نفسها بالخطأ.. ليش وأنا إيه مصلحتي أني أنزل الكلام القذر هذا.. وبعدين تعاتبوني أنا طب وهذا القذر المفروض هو اللي تلقى عليه الملامة”. وأضافت :”بعدين يووه عادكم ما شوفتوا شي ليتكم تشوفون.. أقسم بالله بعضهم يرسل صور عوراتهم.. يعني انتوا مستغربين وما أدري ايش في ناس قذرين لأبعد الحدود.. بعضهم حتى غبي يرسل على الايميل يعني أسرع وسيلة للقبض عليه”. تابع تغطيتنا الكاملة لقصةآ هند القحطانيوخفايا حياتها وملخص أبرز سناباتها المثيرة للجدل وصراعها مع مشاهير سناب شات. واختتمت حديثها، قائلة :”فيهم هبال فيهم جنون.. ما أدري هو يتعاطى وبعدين يرسل بنص عقل.. المشكلة إن هذه النوعيات هم من يتهمون المرأة بأنها ناقصة عقل ودين وهو اللي عقله لا يتجاوز حبة الفستق”. وكانت هند القحطاني قد تعرضت لهجوم عنيف من قبل جمهورها على السوشال ميديا بعد إساءتها هي وابنتها الصغرى للحجاب، كما تسبب ذلك في نشوب مشادة عنيفة نشبت بينهما وبين متابعة تمنت لها الموت أثناء استقلالها سيارتها الجديدة هي وأطفالها. وقالت هند في مقطع فيديو بثته عبر سناب شات “أنا قلبي طيب وما أحب أدعي على اللي ينتقدوني ..أنا لو بالسعودية في شهرتي هاد والله كانوا احتفلوا بيا كثير ..أنا البنات يشوفوني يصرخون من الفرحة ..أنا رقم واحد بالشرق الأوسط متابعة”. وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الفيديو، ومن بينهم متابعة علقت: “إحنا ما بحاجة لدعاويكي إن شاء الله جعل السيارة تقضي عليكي يا حقيرة”، لتنفعل هند القحطاني وتعلق “هاد واحدة من النماذج القذرة ياللي بقولكم عليها هادي إنسانة حقيرة وزبالة تتمني ليا الموت يا حقودة أنا عندي 4 أطفال وتتمني هاد لي ..كل هاد عشان مو لبسه حجاب ..شو دخل الحجاب بالإنسانية ..الإيمان بالقلب وفي ناس محجبة ولا عندهم إنسانية وأخلاق”.

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