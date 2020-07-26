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عدن - ياسمين التهامي - تحذير هام لجميع المواطنين من هذه الحلوى المنتشرة في الأسواق.. الاسم والصورة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة جميع المواطنين من تناول نوع من الحلوى المنتشرة في السوق، والمعروفة شعبياً بـ “الزعفران”. وجاء في التحذير الصادر عن الهيئة اليوم الاحد أن منتج حلوى جافة محلية الصنع “زعافر _ سكاكر _ حلي” يحتوي على المادة الملونة “الرودامين بي” المحضور استخدامها في المنتجات الغذائية. بدورها حذرت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك من تلك الحلوى من استهلاك أو تناول المنتج، مطالبة الجهات المختصة بالقيام بدورها في حماية المواطنين من المنتجات التي تشكل خطراً على صحتهم وصحة أطفالهم. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة جميع المواطنين من تناول نوع من الحلوى المنتشرة في السوق، والمعروفة شعبياً بـ “الزعفران”. وجاء في التحذير الصادر عن الهيئة اليوم الاحد أن منتج حلوى جافة محلية الصنع “زعافر _ سكاكر _ حلي” يحتوي على المادة الملونة “الرودامين بي” المحضور استخدامها في المنتجات الغذائية. بدورها حذرت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك من تلك الحلوى من استهلاك أو تناول المنتج، مطالبة الجهات المختصة بالقيام بدورها في حماية المواطنين من المنتجات التي تشكل خطراً على صحتهم وصحة أطفالهم.

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