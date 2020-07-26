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عدن - ياسمين التهامي - اترك القهوة والشاي وتناول هذا المشروب الطبيعي على الريق او قبل النوم لأنه سينقي جسمك من كل السموم ويجعلك تشعر وكانك ولدت من جديد !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ متخصصون في التغذية الصحية، أنه يمكن إزالة السموم، التي تتراكم في جسم الإنسان نتيجة البيئة المحيطة، عن طريق تناول بعض المنتجات الخاصة. وأعد الخبراء، قائمة بأبرز تلك المنتجات، كالشمندر، حيث يعد من المنتجات التي تساعد على إخراج السموم من الجسم، حيث يسرع استعادة خلايا الكبد، المسؤولة عن إزالة السموم من الجسم. وأشار الخبراء أنه يمكن تناول حبة الشمندر إما نيئة أو مسلوقة، وكذلك على شكل عصير. وجاء في القائمة أيضا الزنجبيل، حيث يحتوي على عناصر دقيقة ومواد نشطة بيولوجيًا تساعد الكبد على إزالة السموم ، وتساهم أيضًا في عمل الجهاز الهضمي، وعلى وجه الخصوص، يمنع تكوين الغازات. ويعد الكلوروفيل مادة جيدة لإزالة السموم من الجسم، حيث تتواجد في الملفوف والخضار ذات اللون الأخضر، حسب موقع "med2". وأضاف الخبراء أن عصير الليمون المضاف إليه الماء، يساعد على تخطي حرارة الصيف وإزالة السموم من الجسم. متخصصون في التغذية الصحية، أنه يمكن إزالة السموم، التي تتراكم في جسم الإنسان نتيجة البيئة المحيطة، عن طريق تناول بعض المنتجات الخاصة. وأعد الخبراء، قائمة بأبرز تلك المنتجات، كالشمندر، حيث يعد من المنتجات التي تساعد على إخراج السموم من الجسم، حيث يسرع استعادة خلايا الكبد، المسؤولة عن إزالة السموم من الجسم. وأشار الخبراء أنه يمكن تناول حبة الشمندر إما نيئة أو مسلوقة، وكذلك على شكل عصير. وجاء في القائمة أيضا الزنجبيل، حيث يحتوي على عناصر دقيقة ومواد نشطة بيولوجيًا تساعد الكبد على إزالة السموم ، وتساهم أيضًا في عمل الجهاز الهضمي، وعلى وجه الخصوص، يمنع تكوين الغازات. ويعد الكلوروفيل مادة جيدة لإزالة السموم من الجسم، حيث تتواجد في الملفوف والخضار ذات اللون الأخضر، حسب موقع "med2". وأضاف الخبراء أن عصير الليمون المضاف إليه الماء، يساعد على تخطي حرارة الصيف وإزالة السموم من الجسم.

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