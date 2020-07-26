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عدن - ياسمين التهامي - رجل اعمال عربي يشبع رغبته الجنسية بفتاة جديدة يوميا..لكن النهاية كانت مروعة وكارثية وصدمت الجميع !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ت محكمة في مصر خادمة واثنين آخرين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد تورطهم في قتل رجل أعمال. وكانت الخادمة قد اعترفت بتفاصيل الجريمة، موضحة أن علاقة غير شرعية نشأت بينها وبين رجل الأعمال، بالإضافة إلى أنها كانت تقوم بالاتفاق مع عدد من السيدات لإقامة علاقة مع المجني عليه مقابل حصولهن على مبالغ مالية. وأضافت المتهمة في اعترافاتها أنها اتفقت مع زوجها وصديقتها على التخلص منه وسرقته، قالة: " يوم الجريمة اتصلت بالمجني عليه واتفقت معاه على ممارسة الرذيلة وبعد دخولنا الشقة خنقناه لحد ما مات وسرقنا 200 جنيه وشاشة وتليفون ". ت محكمة في مصر خادمة واثنين آخرين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد تورطهم في قتل رجل أعمال. وكانت الخادمة قد اعترفت بتفاصيل الجريمة، موضحة أن علاقة غير شرعية نشأت بينها وبين رجل الأعمال، بالإضافة إلى أنها كانت تقوم بالاتفاق مع عدد من السيدات لإقامة علاقة مع المجني عليه مقابل حصولهن على مبالغ مالية. وأضافت المتهمة في اعترافاتها أنها اتفقت مع زوجها وصديقتها على التخلص منه وسرقته، قالة: " يوم الجريمة اتصلت بالمجني عليه واتفقت معاه على ممارسة الرذيلة وبعد دخولنا الشقة خنقناه لحد ما مات وسرقنا 200 جنيه وشاشة وتليفون ".

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