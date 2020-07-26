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عدن - ياسمين التهامي - ارتفاع خيالي لاسعار صرف الدولار الامريكي والريال السعودي وهبوط جنوني للريال اليمني اسعار الصرف مساء اليوم الاحد 2020/7/26

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ اع خيالي لاسعار صرف الدولار الامريكي والريال السعودي وهبوط جنوني للريال اليمني اسعار الصرف مساء اليوم الاحد 2020/7/26 سجل الريال اليمني ارتفاعا كبيرا في العاصمة صنعاء أمام الدولار والعملات الأجنبية مواصلا تراجعه أمام هذه العملات في العاصمة المؤقتة عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية. وجاءت أسعار الصرف اليوم الاحد الموافق 26يوليو كما النحو التالي : (( أسعار الشراء في عدن )) : ⁦ السعودي : 197 ⁦ الدولار : 752 (( أسعار البيع )) : السعودي : 198 ⁦ الدولار : 756 أسعار الشراء في صنعاء : الريال السعودي :156 الدولار : 594 أسعار البيع في صنعاء : الريال السعودي : 157 الدولار: 596 اع خيالي لاسعار صرف الدولار الامريكي والريال السعودي وهبوط جنوني للريال اليمني اسعار الصرف مساء اليوم الاحد 2020/7/26 سجل الريال اليمني ارتفاعا كبيرا في العاصمة صنعاء أمام الدولار والعملات الأجنبية مواصلا تراجعه أمام هذه العملات في العاصمة المؤقتة عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية. وجاءت أسعار الصرف اليوم الاحد الموافق 26يوليو كما النحو التالي : (( أسعار الشراء في عدن )) : ⁦ السعودي : 197 ⁦ الدولار : 752 (( أسعار البيع )) : السعودي : 198 ⁦ الدولار : 756 أسعار الشراء في صنعاء : الريال السعودي :156 الدولار : 594 أسعار البيع في صنعاء : الريال السعودي : 157 الدولار: 596

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