شكرا لقرائتكم خبر عن اندلع حريق هائل بأحد الاسواق السوداء للمشتقات النفطية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي قبل قليل. والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلع حريق هائل بأحد الاسواق السوداء للمشتقات النفطية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي قبل قليل.

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ر محلية قالت اندلع حريق بسوق سوداء لبيع البنزين في جولة سبأ وسط العاصمة وأشارت المصادر إلى أن الحريق تسبب بأضرار مادية لتجار البنزين. ويفضح الحريق تصريحات شركة النفط اليمنية بصنعاء والتي نفت أكثر من مرة وجود أسواق سوداء للمشتقات النفطية بصنعاء تابعة لنافذين في مليشيات الحوثي. إلى ذلك طالب مواطنون شركة النفط بالقيام بواجبها بمنع بيع المشتقات النفطية داخل الحارات والمناطق السكنية حفاظا على سلامة المواطنين. ر محلية قالت اندلع حريق بسوق سوداء لبيع البنزين في جولة سبأ وسط العاصمة وأشارت المصادر إلى أن الحريق تسبب بأضرار مادية لتجار البنزين. ويفضح الحريق تصريحات شركة النفط اليمنية بصنعاء والتي نفت أكثر من مرة وجود أسواق سوداء للمشتقات النفطية بصنعاء تابعة لنافذين في مليشيات الحوثي. إلى ذلك طالب مواطنون شركة النفط بالقيام بواجبها بمنع بيع المشتقات النفطية داخل الحارات والمناطق السكنية حفاظا على سلامة المواطنين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اندلع حريق هائل بأحد الاسواق السوداء للمشتقات النفطية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي قبل قليل. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.