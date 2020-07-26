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عدن - ياسمين التهامي - وردنا التالي : هام... الرئيس المخلوع والمطرود يصل صنعاء ويعلن انضمامة لجماعة الحوثي.. صور !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ وسائل إعلامية تابعة للحوثيين إن رئيس مجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر محمد علي سعد ،الذي خلعه عمال وصحفيو المؤسسة من منصبه عام 2014م وصل اليوم السبت إلى العاصمة صنعاء قادما من العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن . وبحسب المصادر فإن ضيف الله الشامي وزير الإعلام في حكومة الحوثيين الغير معترف بها استقبل اليوم، محمد علي سعد رئيس مجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر في حكومة الشرعية المعترف بها دوليا فور وصوله إلى صنعاء قادما من عدن وسائل إعلامية تابعة للحوثيين إن رئيس مجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر محمد علي سعد ،الذي خلعه عمال وصحفيو المؤسسة من منصبه عام 2014م وصل اليوم السبت إلى العاصمة صنعاء قادما من العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن . وبحسب المصادر فإن ضيف الله الشامي وزير الإعلام في حكومة الحوثيين الغير معترف بها استقبل اليوم، محمد علي سعد رئيس مجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر في حكومة الشرعية المعترف بها دوليا فور وصوله إلى صنعاء قادما من عدن

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