حضرموت: أطباء وموظفو مستشفى ابن سيناء يضربون عن العمل للمطالبة بمستحقات مالية

بدأ أطباء وموظفو هيئة مستشفى ابن سيناء بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت، اليوم الأحد، إضرابا شاملا في خطوة تصعيدية جديدة للمطالبة بمستحقات مالية.

ويشمل الإضراب، جميع الإدارات والمستشفيات والمراكز الصحية، باستثناء مستشفى الشهيد الدكتور رياض الجريري وجميع مراكز العزل بالمحافظة.

ويطالب المحتجون بصرف مستحقات وعلاوات وتسويات للكوادر الصحية كاملة وغير منقوصة، وصرف حافز للعاملين في مواجهة جائحة كورونا، وكذا توظيف المتقاعدين ورفع الاستقطاع عن المتقاعدين.

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في ذات السياق نفذ منتسبو مستشفى المكلا للأمومة والطفولة، وقفة احتجاجية، ضمن عملية الإضراب الشامل للقطاع الصحي، للمطالبة بمستحقاتهم وحقوقهم المشروعة.

ورفع المحتجون لافتات تطالب السلطة المحلية بإنصاف وتقدير جهود الكادر الصحي بمستشفى الأمومة والطفولة.

وشدد المحتجون على حقهم في الحصول على بدل خطورة وباء كورونا.

وكان محافظ حضرموت فرج البحسني قد وعد قبل أيام، بصرف المستحقات المالية للعاملين في القطاع الصحي، لكن ذلك لم يتم حتى الآن الأمر الذي دفعهم إلى هذه الخطوة التصعيدية.

