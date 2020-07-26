بدء حملة التحصين ضد شلل الاطفال بمحافظة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح ومعه مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عبد العزيز الشدادي، الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال والتي تستهدف قرابة 80 ألف طفل دون سن الخامسة والتي تستمر ثلاثة ايام.



وينفذ الحملة 614 صحيا منظوين في 370 فريقا صحيا ثابتا ومتحركا يستخدمون 114 سيارة نقل ليغطوا كافة قرى وعزل مديريات المحافظة.

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وخلال التدشين أكد الوكيل مفتاح على أهمية إنجاح هذه الحملة لتحصين الاطفال ضد مرض شلل الاطفال القاتل ، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن .. وحث اولياء الاباء والامهات واعضاء المجالس المحلية والاعيان الاجتماعية الى التفاعل مع الحملة والتعاون مع الفرق الصحية لتسهيل مهامها والدفع بالاطفال لاخذ جرعة اللقاح اللازمة.

واعرب الدكتور مفتاح عن اسفه لعدم شمولية الحملة الاطفال النازحين في المخيمات والتجمعات السكانية من قبل المنظمات المانحة، واعتمادها اللقاحات لعدد الاطفال المستهدفين في المحافظة عام 2014 م قبل الانقلاب وموجات النزوح الكبيرة الى محافظة مأرب.. مشيرا الى ان استثناء الاطفال النازحين من التغطية في حملة التحصين يجعل المخيمات تجمعات النازحين بؤرة لظهور وانتشار مرض شلل الاطفال القاتل.

ودعا وكيل المحافظة منظمة الصحة العالمية ومنظمة الامم المتحدة للامومة والطفولة الى سرعة تلافي هذا التمييز ضد الاطفال النازحين في محافظة مأرب التي تحتضن اكبر مخيمات للنازحين على مستوى الجمهورية، والحاقهم بالتغطية الصحية ومنحهم الجرع اللازمة من اللقاح ضد شلل الاطفال ضمن الحملة الوطنية الواسعة.