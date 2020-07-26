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المؤتمر يدين اقتحام مليشيا الحوثي لمنازل الشيخ ياسر العواضي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020

المؤتمر يدين اقتحام مليشيا الحوثي لمنازل الشيخ ياسر العواضي

متابعات_ الخليج 365

أدانت الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام قيام مليشيات الحوثي باقتحام ونهب وتأميم منازل الشيخ ياسر أحمد العواضي الأمين العام المساعد للمؤتمر عضو مجلس النواب، ومنازل عدد من أقاربه.

 

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وذكرت الكتلة البرلمانية، أنها إذ تدين وتستنكر مثل هذه الأعمال الإجرامية تؤكد أن مليشيات الحوثي لم تأت بجديد سوى التأكيد يوماً عن يوم أنها تعتبر أملاك وكرامة أبناء الشعب اليمني فيداً وغنيمة لها تستبيحها متى ما أرادت.

 

وأعلنت الكتلة تضامنها مع أعضاء مجلس النواب وكل أبناء الشعب الذين سبق اقتحام منازلهم من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية النازية.

 

وجددت دعوتها للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن غريفيث واتحاد البرلمان الدولي والبرلمان العربي، إلى اتخاذ مواقف مسؤولة إزاء ما تقوم به المليشيات من اعتداءات بحق منازل الأمين العام المساعد للمؤتمر عضو مجلس النواب وأقربائه وما حدث ويحدث بحق البرلمانيين وأبناء الشعب اليمني من اقتحامات للمنازل وتعسفات ومحاكمات إرهابية.

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