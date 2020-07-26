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التحالف يقصف مواقع وتجمعات حوثية في الجوف

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اليمن العربي ـ الجوف 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020

التحالف يقصف مواقع وتجمعات حوثية في الجوف

الخليج 365 ـ الجوف

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 26/تموز/2020، مواقع وتجمعات حوثية في الجوف شمال شرقي اليمن.

 

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وقال مصدر محلي إن مواقع وتجمعات حوثية في مديرية خب والشعف بالمحافظة، تعرضت لقصف جوي وعنيف.

 

وأكد المصادر أن التحليق في أجواء المحافظة مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر.

 

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي

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