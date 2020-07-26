شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توكل كرمان..الوجه الحقيقي لحرباء الإخوان داخل اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020

سيد مصطفي

أصبحت الحائزة على جائزة نوبل والقيادية في جماعة الاخوان توكل كرمان شخصية مثيرة للجدل التي تتحدثث الحرية ووقفوفها ضد الانظمة العربية واتهمت كل من يعارض مشروع اردوغان وتميم بن حمد بالخائن والعميل الكثير من التهم.



زوج نصاب

يبدا الملف سيئ السمعة لتوكل كرمان بتزوجها من محمد إسماعيل عبد الرحيم النهمي الذي يملك تاريخ من بجرائم "التزوير والنصب والاحتيال والنهب والاستيلاء على المال العام " وذلك خلال عمله في شركة المنقذ الوهمية التابعة لحزب التجمع اليمني الإصلاح " الإخوان المسلمين " التي تنتمي إليه توكل.

واشترك زوج كرمان في نهب أراضي العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وحكم عليه بالسجن حتى إرجاع أموال الشعب اليمني التي نهبها الى الخزينة العامة وذلك بموجب الحكم الصادر عن الشعبة الجزائية في محكمة استئناف محافظة عدن في القضية الجنائية رقم122 لعام 1999م وبتاريخ 19 يوليو 2000م، محمد إسماعيل النهمي لا يزال هارب من العدالة حتى اللحظة ويتنقل ما بين الدوحة وانقرة، بحسب صحيفة الأمناء الجنوبية.

الهجوم على الرئيس هادي

لم تكتفي توكل كرمان بالهجوم على التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، بل شنت هجوما اعلاميا عنيفا على الرئيس هادي بعد دقائق من كلمته التي القاها بحضور مستشاريه وقيادات حزبية واخرى بالدولة، القيادية البارزة في الحزب توكل كرمان وصفت هادي بانه خائن لمصلحة الوطن العليا واتهمت المشاركين بالاجتماع معه بانهم شلة من العملاء.

وأكد كرمان بأحد منشوراتها على صفحتها على الفيس بوك "عبد ربه منصور هادي أثنى في كلمته عقب اجتماعه بمستشاريه ووزرائه وشلة العملاء على السعودية وشكر سلمان وإبنه على جهودهما، وبذلك يكون قد غسل جرائمها في اليمن وشرعن لاحتلالها وتفتيتها لبلاده ووصايتها عليها، مبينة ان خيانة مصلحة الوطن ليست وصف غير لائق،إذ أنه منصوص عليها في الدستور اليمني بحق كل رئيس ومسؤولي الدولة الذين يفرطون باستقلال البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها

مجلس حكماء الفيسبوك والترحيب الحوثي

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رحبت جماعة الحوثيين والقيادي الحوثي محمد البخيتي، المعين كنائبا لرئيس مجلس الشورى في صنعاء بتعيين توكل كرمان في مجلس حكماء موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" الذي يضم 20 شخصية من العالم لمراقبة محتوى الموقع، مبينًا عن استغرابه من الحملة المناهضة لتعيين توكل كرمان في المجلس الإشرافي على محتوى فيسبوك، وقال إن وجودها "إن لم ينفعهم فإنه لن يضرهم"، وطالب القيادي الحوثي، مطالبها برفع ما وصفها بـ"القيود الظالمة" عن حركة حماس ومليشيا حزب الله اللبناني، الأذرع الإيرانية الرئيسية في المنطقة.

قال خالد شيبة القيادي أحد أبناء الجالية اليمنية المقيمة في مصر، أن الحائزة على جائزة نوبل توكل كرمان هي تعمل فقط من اجل التنظيم وليس من اجل الوطن، والإخوان أخذوا من دول التحالف مئات المليارات وكم كبير جدآ من الاسلحة المتطورة ذهبت إلى حساباتهم الخاصة.

أكد شيبة لـ"الخليج 365"، أنه حتى الآن لم يتم تحرير تعز والحديدة ولم تستقر عدن المحررة من جراء تصرفات حزب الإصلاح الغير منضبطة، المؤامرة على اليمن تطبخ من تركيا وقطر ورسمت اتفاقات خطيرة من تحت الطاوله مع إيران، تم السيطرة على مأرب من اجل النفط اما تعز محاصرة من الحوثيين من جهه ومن الإخوان من الجهه الأخرى.

دون ادنى شك فلا يمر حادث في الجنوب خاصة الا وكان لجرثومة القرن اليد الطولا بشواهد كثيره وواضحه وتاريخهم كفيل بما صنعوا ويصنعوا. وبخصوص هذا الحادث الذي كان لهم الفضل الكبير به وهذا يقيني وقناعتي والايام ستثبت هذا الامر ولا أؤمن بتاتًا بشماعة الحوثي ومصادرة.

تنسيق كبير ومعلن" بتلك الكلمات وصف مختار صنيج الشاعري، الناشط السياسي الجنوبي، وقد كرر ذالك التنسيق كثير من قيادات الطرفين وكان ابرزهم العضوة بحزب الاصلاح توكل كرمان وكذالك عضوا المكتب السياسي لجماعة الحوثي محمد البخيتي يوم امس بعد الحادث الاجرامي.

واكد الشاعري لـ"الخليج 365"، نأن هناك تنسيق عالي بين الإخوان والحوثيين على َمختلف الجبهات التابعه لحزب الإصلاح حيث لاتوجد هنالك اي قتال وتنعم الجبهات في نوم عميق وسبات مطبق. كذالك تنسيق بصفقات اسلحه كشفتها عدة مصادر